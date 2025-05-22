Romanya Anayasa Mahkemesi Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinin İptal Talebini Reddetti
Romanya Anayasa Mahkemesi, Bükreş Belediye Başkanı Nicusor Dan'ın kazandığı 18 Mayıs cumhurbaşkanlığı seçimlerinin iptal talebini oy birliğiyle reddetti.
ROMANYA Anayasa Mahkemesi'nin, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin iptali talebini reddettiği bildirildi.
Romanya Anayasa Mahkemesi, Bükreş Belediye Başkanı Nicusor Dan'ın kazandığı 18 Mayıs cumhurbaşkanlığı seçimlerinin iptal talebini oy birliğiyle reddettiğini açıkladı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya