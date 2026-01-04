Haberler

Rize'de bir esnafın Maduro'nun kaçırılmasına verdiği tepki gündem oldu

Güncelleme:
Rize'de bir esnafın ABD'nin Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu kaçırdığı operasyona verdiği tepki gündem oldu. Esnaf "3 helikopterle devlet başkanını alıyorlar. Ardeşen'e 50 helikopterle gelsen kaymakamın ayakkabısını bile alamazsın. Bu nasıl devlet?" dedi.

Rize'de bir esnafın ABD'nin Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu kaçırdığı öne sürülen operasyona ilişkin verdiği tepki sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Esnafın sözleri, özellikle operasyonun "3 helikopterle devlet başkanının alınması" üzerinden yaptığı kıyas nedeniyle gündeme taşındı.

"BU NASIL DEVLET?"

Görüntülerde esnafın, "3 helikopterle devlet başkanını alıyorlar. Ardeşen'e 50 helikopterle gelsen kaymakamın ayakkabısını bile alamazsın. Bu nasıl devlet?" ifadelerini kullandığı duyuldu.

GÖRÜNTÜLERE YORUM YAĞDI

Paylaşımın ardından esnafın sözleri sosyal medyada farklı yorumlara neden olurken, çok sayıda kullanıcı videoyu alıntılayarak değerlendirmelerde bulundu. Videoya gelen yorumlardan bazıları şunlar; "Amerikanın oyunları işte dayı", "La bizi kim alabilir şansı yok"

