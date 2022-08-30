Resmen savaş çanları! Tayvan tarafından Çin'e ilk ateş açıldı

Tayvan ve Çin arasında devam eden gerilim daha sıcak bir hal alıyor. Tayvan ordusu, Çin'e ait insansız hava aracının (İHA) tüm uyarılara rağmen Tayvan'a bağlı Erdan Adası üzerinde uçması üzerine Çin'e karşı ilk kez bir uyarı atışı gerçekleştirdi.

Dünya, Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan savaşın olumsuz etkilerini hissetmeye devam ederken, Çin ve Tayvan arasında yaşanan gerilimler yürekleri adeta ağızlara getiriyor. Bölgedeki son gelişme yine gerilimi artırdı.

TAYVAN'A BAĞLI ADALARIN ÜZERİNDE UÇTULAR

Tayvan ilk kez hava sahasını ihlal eden bir Çin'e ait İHA'ya uyarı ateşi açtı. Tayvan basınında yer alan haberlerde, Tayvan ordusunun Kinmen Savunma Komutanlığı'nın (KDC), Çin'e ait sivil İHA'ların Dadan Adası, Erdan Adası ve Shi Adası üzerinde uçtuğunu tespit ettiği ve işaret fişeği atarak söz konusu İHA'ları uyardığı aktarıldı.

"PROSEDÜRLERE UYGUN ŞEKİLDE UYARILDI"

Çin'e ait İHA'ların uyarı fişeğinin ardından Çin'in Xiamen kenti yönüne doğru gittiği belirtilen haberlerde, yerel saatle 17.59'da ise Erdan Adası'nın hava sahasına Çin'e ait başka bir İHA'nın girdiği ve prosedürlere uygun şekilde uyarıldığı belirtildi.

GERÇEK MERMİ KULLANDILAR

İHA'nın tüm uyarılara rağmen ada üzerindeki uçuşuna devam etmesi sonrası askerler tarafından gerçek mermi kullanılarak uyarı ateşi açıldığı aktarılan haberlerde, İHA'nın uyarı ateşinin ardından Çin'in Xiamen kenti yönüne doğru gittiği belirtildi. KDC'nin "teyakkuzda kalmaya ve durumu yakından izlemeye devam edeceği" aktarıldı. KDC, geçtiğimiz pazar günü hava sahası ihlali yapan İHA'ların vurulacağına dair bir uyarı yayınlamıştı.