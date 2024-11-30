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Muhaliflerin ilerleyişi sürüyor! İdlib'in stratejik öneme sahip ilçesi de ele geçirildi

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Beşşar Esad rejimi güçleriyle çatışan rejim karşıtı silahlı gruplar, Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinin stratejik öneme sahip Serakib ilçesinin kontrolünü ele geçirdi.

Suriye rejimiyle çatışan rejim karşıtı silahlı gruplar, İdlib ilinin doğu ve güneydoğusunda onlarca köyü ele geçirerek ilerleyişini sürdürüyor.

Ülkenin kuzeyinde 27 Kasım'dan bu yana rejim güçleriyle çatışan silahlı gruplar, Halep ilinde olduğu gibi İdlib kırsalında da hızla ilerliyor. Silahlı gruplar, sabah saatlerinden bu yana İdlib'in doğu ve güneydoğusunda Esad rejiminin kontrolündeki 50'den fazla köye girdi.

Muhaliflerin ilerleyişi sürüyor! İdlib'in stratejik öneme sahip ilçesi de ele geçirildi

HIZLA İLERLİYORLAR

Halep ilinde olduğu gibi İdlib kırsalında da hızla ilerleyen silahlı gruplar, son olarak kentin stratejik öneme sahip Serakib ilçesinin kontrolünü de ele geçirdi.

Öte yandan; Suriye rejimi, Astana toplantısında varılan "Gerginliği Azaltma Bölgeleri" Anlaşması'na rağmen bu köyleri düzenlediği yoğun saldırılar sonucu 2019'da ele geçirmişti.

Muhaliflerin ilerleyişi sürüyor! İdlib'in stratejik öneme sahip ilçesi de ele geçirildi

NE OLMUŞTU?

27 Kasım'da, Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında Esed rejimi güçleriyle rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışma başlamıştı.

27-28 Kasım'da Halep'in batı kırsalından merkeze doğru hızla ilerleyen rejim karşıtı silahlı gruplar, çatışmaların ikinci gününden itibaren İdlib kırsalında da çok sayıda bölgeyi ele geçirmişti.

Muhaliflerin ilerleyişi sürüyor! İdlib'in stratejik öneme sahip ilçesi de ele geçirildi

Muhaliflerin ilerleyişi sürüyor! İdlib'in stratejik öneme sahip ilçesi de ele geçirildi
Haberler.com / Ayça Elal - Dünya
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Yorumlar (25)

Haber YorumlarıJokerAllame:

İslami terör örgütleri bitmedikce bunların devamı gelecektir

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Haber YorumlarıMemo Bozcu:

Allah yardımcıları olsun yarım kalan iş tamamlanıyor Allah izniyle ben Türkiye'nin yerinde olsam yardim eder ondan sonra burdeki Suriyelileri gerçek vatanları olan halepe gönderirim bu sayede herkes rahatlardi..

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Haber YorumlarıObjektif Vatandaş:

İş yine Kürtler'e kalmıştır. Selahaddin'in torunları Suriye'de halkların kardeşliğine dayalı bir Cumhuriyet kurarak tüm halklara rahat bir nefes aldırmalıdır.

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Haber YorumlarıHakan Yıldız:

Şamda cuma namazı kılacağız çok yakında.

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Haber YorumlarıFurkan inci:

2011 den beri türlü oyun oynayıp yıkamadıkları esadı yine yıkacaklarını zanneden ahmaklar ordusu

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Haber YorumlarıJokerAllame:

bir kez daha teşekkürler yüce Atatürk bunlara bizi birakmadigin icin

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Haber YorumlarıAnty-Partizan:

Mesru Hukumete Isyan Edip, Ayri Bir Devlet Kurma Cabalari mi bu ?..Bunlarin Adi TERORIST mi ?..Aynisi Baska Ulkede Olsa, TAVIR-ACIKLAMA Nasil Olur du ?..

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Haber YorumlarıGüray Dilli:

Ensara yeni misafirler geliyor .

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Haber YorumlarıSavas Ozturk:

Dua yalvarma OUT Teknoloji ilim bilim IN

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Haber YorumlarıAtilla Kazan:

3.5 süriyelinin gelmesini hazirliyorlar

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