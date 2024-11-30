Muhaliflerin ilerleyişi sürüyor! İdlib'in stratejik öneme sahip ilçesi de ele geçirildi

Suriye rejimiyle çatışan rejim karşıtı silahlı gruplar, İdlib ilinin doğu ve güneydoğusunda onlarca köyü ele geçirerek ilerleyişini sürdürüyor.

Ülkenin kuzeyinde 27 Kasım'dan bu yana rejim güçleriyle çatışan silahlı gruplar, Halep ilinde olduğu gibi İdlib kırsalında da hızla ilerliyor. Silahlı gruplar, sabah saatlerinden bu yana İdlib'in doğu ve güneydoğusunda Esad rejiminin kontrolündeki 50'den fazla köye girdi.

HIZLA İLERLİYORLAR

Halep ilinde olduğu gibi İdlib kırsalında da hızla ilerleyen silahlı gruplar, son olarak kentin stratejik öneme sahip Serakib ilçesinin kontrolünü de ele geçirdi.

Öte yandan; Suriye rejimi, Astana toplantısında varılan "Gerginliği Azaltma Bölgeleri" Anlaşması'na rağmen bu köyleri düzenlediği yoğun saldırılar sonucu 2019'da ele geçirmişti.

NE OLMUŞTU?

27 Kasım'da, Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında Esed rejimi güçleriyle rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışma başlamıştı.

27-28 Kasım'da Halep'in batı kırsalından merkeze doğru hızla ilerleyen rejim karşıtı silahlı gruplar, çatışmaların ikinci gününden itibaren İdlib kırsalında da çok sayıda bölgeyi ele geçirmişti.