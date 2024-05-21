Reisi'nin helikopteri nasıl bulundu? Selçuk Bayraktar, o geceye ilişkin bir detayı ilk kez paylaştı

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi 19 Mayıs'ta içinde bulunduğu helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybetti. İran'da başlatılan arama kurtarma çalışmalarında Türkiye, Akıncı İHA'yı görevlendirdi. Yapılan görevlendirmede İHA, 3 saat 19 dakikada enkazı buldu. BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, enkazın nasıl bulunduğunu anlattı.

İRAN, SİLAHLI AKINCI'YI İSTEMEDİ

"Hem hava şartlarının hem de coğrafyanın zorluğuna dikkat çeken Bayraktar, "160 kilometreye yakın rüzgar vardı. Zorlu bir coğrafyada vadiye girerek bu görevi gerçekleştirdi. O şartlarda insanlı hava aracı zaten uçamaz insansız da bu şekilde hızlı hareket edecek ve o manevraları yapacak AKINCI'dan başka yok. Arama için ilk aşamada silahlı AKINCI yola çıkacaktı. İran tarafı istemeyince silahsız bir AKINCI'yı hazırladık" ifadelerine yer verdi.

Bayraktar'ın açıklamalarından satırbaşları;

Bayraktar AKINCI ve Bayraktar TB2 insansız hava aracımızı geliştiriyoruz ve silahlı kuvvetlere hizmet sunuyoruz, teknik anlamda destek oluyoruz. Sahada ekiplerimiz oluyor. Ben de yıllarca arazide ekiplerimle birlikte çalıştım. O gün özellikle meteorolojik çok zorlu koşullar olduğundan, bunun yanında sınır dışında bir operasyon gerçekleşeceğinden ve böylesine önemli bir görev olduğundan geceleyin teknik anlamda destek olmamız için Silahlı Kuvvetlerden bizlere ulaşanlar oldu. Gece 11 gibiydi, ben de iş yerindeydim.

"160 KİLOMETREYE YAKIN RÜZGAR VARDI"

Hem Batman'da hem Van'da hem de Azerbaycan'da AKINCI'lar var. Oradaki ekip arkadaşlarımızla koordine olarak bu görevin teknik desteğiyle alakalı bütün görev boyunca çalıştık. Türk Silahlı Kuvvetleri tüm dünyaya damgasını vuracak bir kurtarma operasyonu gerçekleştirdi. 160 kilometreye yakın rüzgar vardı 30 bin fitte. Yere indiğinizde rüzgar çok azalıyor ve pus çöküyor. Bunun yanında kar, tipi, boran her türlü hava oluşumu da vardı ve katman katman bulutlar. Bunu sınır dışında çok hızlı bir şekilde yapmanız gerekiyor.

AKINCI, yoğun hava muhalefetinin olduğu şartlarda ve zorlu bir coğrafyada, vadilerin içine girerek bu görevi gerçekleştirmek durumunda kaldı. O şartlarda bunu gerçekleştirebilecek dünyada insanlı hava aracının görev yapması mümkün değil, çok tehlikeli. İnsansız hava aracı da bir tek AKINCI var gibi. Bu yetenekte hava aracı olsa dahi bunu bu şekilde hızlı kullanabilecek bir kuvvet de dünyada yok. Halihazırda görevde olan silahlı bir AKINCI öncelikle hemen hızlıca yönlendirildi. İran tarafı bildiğim kadarıyla istemeyince, hazırda olan bir diğeri hemen kaldırılıp çok kısa sürede oraya sevk edildi. Bu operasyonel kabiliyet tüm dünyaya damgasını vurdu.

"MÜHENDİS KARDEŞLERİMİZLE İFTİHAR EDİYORUM"

Böylesine elim bir olayın yaşanması istenmez ama bizim milletimizin de hem inancının hem de manevi gücüyle birlikte maddi gücünün de ne olduğunu tüm dünya görmüş oldu. Ben bu anlamda bu ülkenin bir mühendis evladı olarak hem Türk Silahlı Kuvvetlerimizle hem bu mühendis kardeşlerimizle iftihar ettiğimi söyleyebilirim. Gece 11'den sabaha kadar bütün o faaliyet boyunca bizim de ekiplerimiz, Türk Silahlı Kuvvetleri de çok büyük bir özveriyle çalıştı. Tekrardan İran halkına başsağlığı dileklerimi iletiyorum.

"AKINCI VADİLERİN ARASINDA MANEVRALAR YAPTI"

Arazide derin vadiler var. Siz o vadinin içine ancak girdiğinizde görüntü alabiliyorsunuz. AKINCI, 9 bin 700 fitin altına inerek, vadilerin arasında manevra yaparak uçmak durumunda kaldı. Normalde hiçbir insanlı hava aracı o şartlarda bunu yapmaz. İnsansızlar da asla yapmaz. Böylesine sınır ötesi bir operasyon için uydu haberleşmesine ihtiyacınız var. Türksat uyduları kullanıldı. Orada da herhangi en ufak bir aksaklık olmadan bu görev tamamlandı.

"TÜM DÜNYAYA ÖRNEK BİR OPERASYON OLDU"

Bir yandan da Azerbaycan'da da AKINCI var biliyorsunuz, acil bir duruma karşı orası da hazır edilmişti. Hem SİHA teknolojisinde hem de bu teknolojiyi kullanma açısından dünyaya medeniyet değerlerimiz açısından büyük bir örneklik olduğunu düşünüyorum. Aynı zamanda da teknolojik gelişmişlik ve bunu harekata dönüştürme anlamında da tüm dünyaya örnek bir operasyon olduğunu düşünüyorum."