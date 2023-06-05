Rahul Gandhi, Hindistan Başbakanı Modi'yi ülkeyi bölmekle suçladı

Hindistan Ulusal Kongresi partisinin eski lideri Rahul Gandhi, ABD'deki Denizaşırı Hintler Kongresi'nde yaptığı konuşmada Başbakan Modi'yi ülkeyi bölmekle suçladı ve iktidarı eleştirdi.

NEW Hindistan'da muhalefetteki, Hindistan Ulusal Kongresi partisinin eski lideri Rahul Gandi, Başbakan Narendra Modi'yi ülkeyi bölmekle suçladı.

Gandi, ABD'nin New York eyaletinin Manhattan bölgesinde düzenlenen Denizaşırı Hintler Kongresi'ndeki konuşmasında iktidarı eleştirerek, ABD'deki Hintleri yurda dönmeye, Hindistan anayasası ve demokrasisi için direnmeye çağırdı.

Başbakan Modi'yi ve iktidardaki Bharatiya Janata Partisini de (BJP) sert bir dille eleştiren Gandi, Modi yönetiminin eğitim ve işsizlik gibi önemli konuları görmezden geldiğini ve ülkeyi böldüğünü iddia etti.

Gadi, "İnsanlara kaba davranmak ve şiddet yanlısı olmak Hint değerleri değil." dedi.

Hindistan'da, başbakanın da taşıdığı "Modi" soyadına hakaret ettiği suçlamasıyla 2 yıl hapis cezası alan Gandi, 24 Mart'ta parlamentodaki görevinden alınmıştı.

Hindistan parlamentosundan yapılan yazılı açıklamada, Güney Kerala eyaletindeki bir seçim bölgesini ana muhalefet Kongre Partisinin (INC) bir üyesi olarak temsil eden Gandi'nin, ceza aldığı tarihten itibaren parlamentonun alt kanadındaki üyeliğinden alındığı belirtilmişti.