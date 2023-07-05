RAF, Estonya'da Rus Hava Kuvvetleri'ne ait bir uçağı engelledi
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İngiltere Kraliyet Hava Kuvvetleri (RAF), Estonya'da konuşlandırılmış birimine ait Typhoon savaş uçaklarının, NATO müttefiklerinin kontrolü altındaki uluslararası hava sahasında uçan Rus Hava Kuvvetleri'ne ait bir Tu-214 uçağını engellediğini duyurdu.
RAF'tan yapılan açıklamada "Estonya'daki RAF Typhoon'ları bugün, Rusya anakarası ile Kaliningrad Bölgesi arasında iki Su-30M Flanker Hs ile önce güneye sonra tekrar kuzeye geçiş yapan ve NATO müttefiklerinin kontrolü altındaki uluslararası hava sahasında uçan Rus Hava Kuvvetleri'ne ait bir Tu-214 uçağını engellemek üzere havalandı" denildi.
Daha önce de 20 Haziran'da yine RAF, Estonya'daki RAF Typhoon'larının NATO hava sahasına yakın uçan Rus Donanmasına ait bir Tu-134 ve iki Su-27 uçağını engellediğini duyurmuştu.