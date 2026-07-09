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Üsküdar'da denizde ceset bulundu

Üsküdar'da denizde ceset bulundu
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Üsküdar Kuleli Sahili'nde midye toplamak için denize dalan vatandaşlar, denizin dibinde 31 yaşındaki H.H.Ç.'nin cansız bedenini buldu. Olay yerine sahil güvenlik, polis ve ambulans sevk edildi, ceset Adli Tıp'a gönderildi.

Üsküdar'da midye toplamak için denize giren vatandaşlar, denizin dibinde ceset buldu.

Olay, saat 10.30 sıralarında Üsküdar Kuleli Sahili'nde meydana geldi. İddiaya göre midye toplamak için sahil kıyısından denize dalan vatandaşlar, denizin dibinde hareketsiz bir insan bedeni gördü. Yapılan ihbarlar üzerine olay yerine sahil güvenlik, polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Dalgıç ekipler dalış yaparak denizin dibinde hareketsiz duran şahsı karaya çıkardı. Ekiplerin yaptığı incelemede 31 yaşındaki H.H.Ç. isimli erkek şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Genç adamın cansız bedeni ölüm nedeninin tam olarak belirlenmesi için Adli Tıp'a götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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