Putin ve Trump Zirvesi Hazırlıkları Tamamlandı

RUSYA Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Putin arasındaki toplantının ayrıntılarını açıkladı.

Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, yarın Alaska'da yapılacak Putin-Trump zirvesi hazırlıklarının tamamlanma aşamasında olduğunu bildirdi. Uşakov, zirvede hassas meselelerin ele alınacağını ve program üzerinde anlaşıldığını ifade etti. Putin ve Trump'ın tercümanlarla birlikte birebir görüşeceğini vurgulayan Uşakov, "Trump ve Putin, aynı zamanda heyetlerle de toplantı yapacak. Temel mesele, Ukrayna krizinin yönetilmesi olacak" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump arasındaki zirvenin Anchorage saatine göre 11.30'da (TSİ 22.30) baş başa görüşmeyle başlayacağını belirten Uşakov, iki liderin bu görüşmelerin ardından basın açıklaması yapacağını duyurdu.

Rus heyetinde, Uşakov'la birlikte Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Savunma Bakanı Andrey Belousov, Maliye Bakanı Anton Siluanov ve Ulusal Varlık Fonu Başkanı Kirill Dmitriev'in yer alacağı kaydedildi.