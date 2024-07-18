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Putin ve Selman, OPEC iş birliğini görüştü

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile telefonda görüşerek, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) bünyesindeki iş birliğinin sürdürülmesini konuştu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile telefonda görüştü. Kremlin, görüşmede Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) bünyesindeki iş birliğinin sürdürülmesinin konuşulduğunu duyurdu.

Kremlin'den Putin-Selman görüşmesine ilişkin yapılan açıklamada, "Liderler, Rusya ve Suudi Arabistan arasında karşılıklı saygı ve birbirlerinin çıkarlarının dengelenmesi ilkelerine dayanan dostane ilişkilerin mevcut düzeyini yüksek düzeyde değerlendirdiler. Vladimir Putin ve Muhammed bin Selman bir dizi ikili siyasi, ticari, ekonomik ve enerji işbirliği konularını ele almış ve enerji piyasasında istikrarın korunması için OPEC Plus bünyesinde yakın koordinasyonun sürdürülmesinin önemine işaret etmişlerdir. Liderler çeşitli düzeylerde temasları sürdürme konusunda mutabık kaldılar" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

Muhammed Bin Selman Suudi Arabistan Vladimir Putin Rusya Opec Enerji Politika Dünya Güncel Haberler

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