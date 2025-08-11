Putin ve Paşinyan Telefonda Görüştü

RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan telefonda görüştü.

Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın telefonda görüştüğünü duyurdu. Kremlin'den yapılan açıklamada, görüşme talebinin Ermenistan tarafından geldiği belirtilerek, "Paşinyan, 8 Ağustos'ta Washington'da ABD Başkanı Donald Trump ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile yaptığı görüşmeyle ilgili detaylı bilgi verdi" denildi.

Putin'in görüşmede, Erivan ve Bakü arasında sürdürülebilir barışı sağlamak için atılması gereken adımların önemine dikkat çektiği kaydedildi.