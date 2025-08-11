Putin ve Paşinyan Telefonda Görüştü

Putin ve Paşinyan Telefonda Görüştü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış sürecinin önemi vurgulandı.

RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan telefonda görüştü.

Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın telefonda görüştüğünü duyurdu. Kremlin'den yapılan açıklamada, görüşme talebinin Ermenistan tarafından geldiği belirtilerek, "Paşinyan, 8 Ağustos'ta Washington'da ABD Başkanı Donald Trump ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile yaptığı görüşmeyle ilgili detaylı bilgi verdi" denildi.

Putin'in görüşmede, Erivan ve Bakü arasında sürdürülebilir barışı sağlamak için atılması gereken adımların önemine dikkat çektiği kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Arda Turan Ukrayna'yı karıştırdı

Arda Turan Ukrayna'yı karıştırdı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Depremde hasar gören camiyi incelerken hayatını kaybetti

Depremde değil, hasar gören camiyi incelerken hayatını kaybetti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.