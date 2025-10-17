Putin ve Orban Telefonda Görüştü

RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile telefonda görüştüğü bildirildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump ile yapacağı zirve öncesinde Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Putin, Trump'la yaptığı telefon görüşmesi hakkında Orban'a bilgi verdi. Putin ayrıca Budapeşte'de düzenlenmesi planlanan Rusya-ABD zirvesinin, Ukrayna krizine barışçıl çözüm arayışında kritik rol oynayabileceğini belirtti.

Macaristan Başbakanı Orban ise Budapeşte'nin zirveye ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu kaydetti.