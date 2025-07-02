Putin ve Macron, Orta Doğu ve Ukrayna Konularında Görüştü

RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Orta Doğu'daki gerilimi ve Ukrayna'daki durumu telefonda görüştü.

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan gerilim, ABD'nin İran'a karşı saldırıları ve Ukrayna'daki durum üzerine telefon görüşmesi yaptı. Putin ve Macron, Rusya ve Fransa'nın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) daimi üyeleri olarak, özellikle Orta Doğu'da barışın korunması ve nükleer silahların yayılmasının engellenmesi konularında özel bir sorumluluk taşıdıklarını vurguladı. Görüşmede, İran'ın barışçıl nükleer enerji geliştirme hakkına saygı duyulması gerektiği belirtilirken, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile iş birliği dahil 'Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması' kapsamındaki taahhütlerin yerine getirilmesinin önemi öne çıktı.

Putin ve Macron, Orta Doğu'daki diğer çatışmaların yalnızca siyasi ve diplomatik yollarla çözülmesi gerektiğini ifade ederek, temaslarını sürdürme kararı aldı. Ukrayna meselesinin de ele alındığı görüşmede, Putin, çatışmaların Batılı ülkelerin politikalarının bir sonucu olduğunu ve Ukrayna'ya modern silahlar sağlanarak çatışmaların uzatıldığını savundu. Putin, barışçıl bir çözümün kapsamlı ve uzun vadeli olması gerektiğini vurguladı.

Elysee Sarayı'ndan da Putin ve Macron görüşmesine ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, her iki liderin 2 saatten fazla süren telefon görüşmesi gerçekleştirdiği ve bu görüşmede İran'ın nükleer programı ile Ukrayna konusunun ele alındığı bildirildi. Açıklamaya göre Macron, İran'ın 'Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması' kapsamındaki yükümlülüklerine uymasının aciliyetine vurgu yaparak, özellikle Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) ile tam iş birliği yapması gerektiğini ve IAEA müfettişlerinin görevlerine derhal devam edebilmesi gerektiğini belirtti. Ukrayna konusunda ise Macron'un, Fransa'nın Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne olan sarsılmaz desteğini vurgulayarak, en kısa sürede bir ateşkes sağlanmasını ve Ukrayna ile Rusya arasında sağlam ve kalıcı bir çözüm için müzakerelerin başlatılması çağrısında bulunduğu kaydedildi.