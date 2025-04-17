Putin ve Katar Emiri Temim, Moskova'da Görüşme Gerçekleştirdi

RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani ile bir araya geldi.

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani başkent Moskova'da bir araya geldi. Putin basına açık kısımda yaptığı konuşmada, Rusya ile Katar arasındaki ilişkilere değinerek, "İlişkilerimiz güçleniyor. Katar, özellikle Orta Doğu'da öncelikli ortaklarımızdan biri" dedi.

Putin, Katar'ın Filistin meselesinin çözüm sürecinde girişimde bulunduğunu belirterek, "Maalesef tarafınızca ortaya konulan inisiyatifler uygulanmadı. Filistin'de siviller ölmeye devam ediyor. Uzun vadeli çözümün ancak Birleşmiş Milletlerin (BM) iki devletin kurulmasına ilişkin kararları çerçevesinde sağlanacağını düşünüyorum. Elbette burada, Filistin devletinin kurulması gerektiğini kastediyorum" ifadelerini kullandı.

Suriye'deki son durumu da değerlendiren Putin, "Suriye'nin egemen, bağımsız ve toprak bütünlüğüne sahip bir devlet olarak kalması için elimizden geleni yapmaya hazırız. Suriye'de siyaset, ekonomi ve güvenlik alanlarında çok sorun var" diye konuştu.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani de Rusya ile ilişkilere değer verdiklerini ve ortak projeleri hayata geçirmeye hazır olduklarını söyledi. Al Sani, Gazze'deki duruma ilişkin, "Gazze'de birkaç ay önce anlaşmaya varıldı fakat İsrail bu anlaşmaya uymuyor. Katar olarak, tarafların yaklaşımlarını birbirine yakınlaştırmak ve Filistin halkının acılarını hafifletecek bir anlaşmaya varmak için ara buluculuk girişimlerini sürdürüyoruz. 1967 sınırlarında bağımsız Filistin Devleti kurulmadan barış sağlanamaz" açıklamasını yaptı.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile birkaç gün önce Katar'da görüştüklerini ve Rusya-Suriye ilişkilerini ele aldıklarını kaydeden Al Sani, "Şara, karşılıklı saygı ve iki halkın çıkarlarının korunması temelinde bu iş birliğinin sürdürülmesi ve etkileşimin yeniden tesis edilmesi konusunda kararlı" dedi.

Al Sani, Suriye'nin zor bir dönemden geçtiğini de ifade ederek, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve egemenliğinin sağlanması amacıyla yeni yönetimin girişimlerinin desteklenmesi gerektiğini söyledi.