Putin ve Aliyev Duşanbe'de İkili Görüşme Gerçekleştirdi

RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'de bir araya geldi.

Orta Asya- Rusya Zirvesi ile Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Devlet Başkanları Konseyi Toplantısı kapsamında Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'de bulunan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ikili bir görüşme gerçekleştirdi.