Putin ve Aliyev Duşanbe'de İkili Görüşme Gerçekleştirdi
Orta Asya- Rusya Zirvesi ile Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Devlet Başkanları Konseyi Toplantısı kapsamında Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'de bulunan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ikili bir görüşme gerçekleştirdi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya