Putin ve Aliyev Duşanbe'de İkili Görüşme Gerçekleştirdi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'de bir araya gelerek ikili bir görüşme yaptı.

Orta Asya- Rusya Zirvesi ile Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Devlet Başkanları Konseyi Toplantısı kapsamında Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'de bulunan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ikili bir görüşme gerçekleştirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
