Putin: Ukrayna'nın askeri sanayisine saldırmaya devam edeceğiz

RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Ukrayna'nın askeri sanayi altyapısına ve işleyişini sağlayan tesislere yönelik saldırılar sürecek" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Ukrayna'da savaşan birliklerin komutanlarıyla görüştüğü bildirildi. Putin görüşmede, Ukrayna'nın savaş alanındaki 'hayali verilerle' bilgilendirme ve propaganda operasyonu yürüttüğünü kaydetti.

Hem Kiev yönetiminin hem de 'sözde Avrupalı hayali barış gücü temsilcilerinin' gerçek amacının 'barış' olmadığını söyleyen Putin, 'Gerçek amaç, Rusya ile savaşın sürdürülmesi" diye konuştu.

Bazı Avrupa Birliği (AB) liderlerinin 7 Haziran 2026 tarihli ortak açıklamasında, Kiev rejiminin insansız teknolojilerini yenilikçi şekilde kullanmasını memnuniyetle karşıladıklarının ifade edildiğini belirten Putin, "Evet, onların ifadesiyle 'yenilikçi' kullanım. Acaba bununla bizim sivil tesislerimize, sivil altyapımıza, sivillerin ve çocukların bulunduğu ulaşım araçlarına, öğrenci yurtlarına yönelik saldırıları da mı kastediyorlar? Ukrayna'nın askeri-sanayi kompleksi altyapısı ile işleyişini sağlayan tesislere yönelik yoğun ve grup halinde saldırıların sürdürülmesi gerekiyor. Çünkü onların bu fikirleri gündemde ve hayata geçiriliyor. Biz de buna uygun şekilde karşılık vermek zorundayız" açıklamasında bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı