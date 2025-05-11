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Putin, Ukrayna ile Müzakerelere Yeniden Başlama Çağrısında Bulundu

Putin, Ukrayna ile Müzakerelere Yeniden Başlama Çağrısında Bulundu
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'ya 2022'de yapılan doğrudan barış görüşmelerinin şartsız yeniden başlamasını önerdi. Müzakere tarihinin 15 Mayıs olduğu belirtildi. Ukrayna ise Rusya'nın koşulsuz ateşkes talebini şartlı kabul etmişti.

(ANKARA) – Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'ya 2022'de yapılan İstanbul merkezli doğrudan barış görüşmelerine şartsız olarak 15 Mayıs'ta yeniden başlama çağrısında bulundu.

Putin, Zafer Günü kutlamaları için Moskova'da bulunan yabancı liderlerle yaptığı görüşmelerin ardından yaptığı açıklamada, Ukrayna'ya "ön koşulsuz" müzakere teklifini yineledi.

Putin, "Kiev makamlarının 2022 yılında yarıda bıraktıkları müzakerelere yeniden başlamasını öneriyoruz, doğrudan müzakerelere, altını çizerek söylüyorum, herhangi bir ön koşul olmaksızın. Gecikmeden, önümüzdeki perşembe günü, 15 Mayıs'ta İstanbul'da başlamayı teklif ediyoruz" dedi.

Putin, görüşmelerin yeniden başlatılması halinde, yeni bir ateşkes ve çatışmaların kalıcı şekilde sona erdirilmesine yönelik adımların atılabileceğini söyledi. Rusya Devlet Başkanı "Bu müzakereler sırasında gerçek bir ateşkesin sağlanması, sadece Rusya'nın değil, Ukrayna'nın da bu kararlara uymasıyla mümkün olabilir" ifadelerini kullandı.

Kiev yönetimi daha önce Rusya ile doğrudan müzakerelere dönülmesi için, Moskova'nın 30 günlük koşulsuz ateşkesi kabul etmesini şart koşmuştu. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, dün Avrupalı liderlerle yaptığı görüşmenin ardından bu tutumunu yineledi. Kremlin ise bu talebi "dış baskıların" ürünü olarak niteledi.

Putin ayrıca Ukrayna'nın geçen aylarda önerilen üç farklı ateşkese de uymadığını söyledi. Bunlar arasında, ABD arabuluculuğuyla sağlanan ve enerji altyapısına yönelik saldırıların geçici olarak durdurulmasını içeren ateşkes, Paskalya dönemi için ilan edilen koşulsuz ateşkes ve 9-11 Mayıs tarihlerindeki Zafer Günü ateşkesi bulunuyor.

Putin, Ukrayna'nın yalnızca bu ateşkeslere uymamakla kalmayıp, kutlamalara katılan yabancı liderleri de "korkutmaya çalıştığını" ifade etti. Zelenski, Moskova'daki Zafer Günü etkinlikleri öncesinde, bu etkinliklere katılacak devlet başkanlarının güvenliğini sağlayamayacaklarını  söylemişti.

Putin; Çin, Brezilya, Afrika ve Orta Doğu ülkeleri ile ABD'deki Donald Trump yönetiminin arabuluculuk çabalarına teşekkür etti. Ayrıca, yeni müzakerelere ev sahipliği yapması için Türkiye'ye başvurduklarını da belirtti.

İstanbul'da 2022'de yapılan görüşmelerde taraflar taslak anlaşmaya yaklaşmış, Ukrayna'nın tarafsızlık ve askeri sınırlamalar karşılığında Rusya'nın asker çekmesi ve güvenlik garantileri vermesi öngörülmüştü.

Ancak Kiev, bu süreçten çekilmiş ve Zelenski daha sonra Ukraynalı yetkililerin Putin'le müzakere yapmasını yasaklayan bir kararname yayımlamıştı.

Kaynak: ANKA / Dünya
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