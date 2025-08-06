Putin, Trump'ın Orta Doğu Temsilcisi Witkoff'u Kabul Etti

Putin, Trump'ın Orta Doğu Temsilcisi Witkoff'u Kabul Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'u Kremlin'de kabul etti. Görüşmeye Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov da katıldı.

RUSYA Devlet Başkanı Putin'in, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'u Kremlin'de kabul ettiği bildirildi.

Kremlin'den yapılan açıklamada, Rusya lideri Vladimir Putin'in, bugün Moskova'yı ziyaret eden ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'u kabul ettiği belirtildi. Görüşmeye, Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov da katıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Bir mesleğin son temsilcisi! Yarım asırdır sokaklarda aynı ürünü satıyor

Bir mesleğin son temsilcisi! Yarım asırdır sokakta aynı ürünü satıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sadık köpeği ünlü sanatçı sahiplendi! Verdiği Kürtçe isim dikkat çekiyor

Sadık köpeği ünlü sanatçı sahiplendi! Verdiği Kürtçe isim dikkat çekti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.