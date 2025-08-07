Putin, Trump ile Görüşme İçin BAE'yi Önerdi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan'la Kremlin'deki görüşmesi öncesinde açıklamalarda bulundu. Putin, ABD Başkanı Donald Trump ile görüşeceği yerle ilgili, "Bu tür etkinlikleri düzenlememize yardımcı olmak isteyen birçok dostumuz var. Dostlarımızdan biri de Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı. Karar vereceğiz, ancak sanırım burası uygun, tamamen uygun yerlerden biri" ifadelerini kullandı.

Putin, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'le bir araya gelmeye karşı olmadığını fakat böyle bir görüşmenin koşullarının oluşmasına henüz uzak olduklarını da söyledi.

