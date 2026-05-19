Putin: Rusya-Çin ilişkilerini derinleştireceğiz

RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya-Çin ortaklık ve iyi komşuluk ilişkilerini derinleştireceklerini bildirdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bugün Çin'e yapacağı resmi ziyareti öncesinde Çin halkına hitaben bir video mesaj yayınladı. Rusya-Çin ortaklık ve iyi komşuluk ilişkilerini derinleştireceklerini belirten Putin, iki ülkenin halklarının birbirine daha da yakınlaşması, birbirini daha iyi anlaması, her iki ülkenin zengin gelenek ve mirasındaki olumlu unsurları karşılıklı olarak benimsemesiyle yakından ilgilendiğini kaydetti. Putin, "Rusya-Çin ortaklık ve iyi komşuluk ilişkilerini güçlendirmek için elimizden gelen her şeyi yapmaya devam edeceğiz. Bu, ülkelerimizin dinamik gelişimi, halklarımızın refahı ve küresel güvenlik ile istikrarın sürdürülmesi açısından büyük önem taşımaktadır" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı