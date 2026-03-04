Haberler

Putin'den savaş alameti gibi hamle: Askeri personel sayısını artırdı

Güncelleme:
ABD ile İsrail'in saldırıları ve İran'ın misillemelerinin ardından tüm dünya gözünü Orta Doğu'ya çevirmişken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den dikkat çeken bir hamle geldi. Putin, Rus ordusundaki askeri personel sayısını 2 milyon 391 bin 770'e çıkaran kararnameyi imzaladı.

ABD ile İsrail'in saldırıları ve İran'ın misillemelerinin ardından tüm dünya gözünü Orta Doğu'ya çevirmişken Rusya'dan dikkat çeken bir hamle geldi.

PUTİN, ASKERİ PERSONEL SAYISINI ARTIRDI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus ordusundaki askeri personel sayısını artıran kararnameyi imzaladı. Rusya Devlet Yasa Bilgi Sistemi'nde yayımlanan kararnameye göre, 1 milyon 502 bin 640'ı asker olmak üzere Rusya Silahlı Kuvvetleri personel sayısı 2 milyon 391 bin 770 olarak belirlendi. Söz konusu karar, imzalandığı andan itibaren yürürlüğe girdi.

UKRAYNA'DA SAVAŞAN ASKER SAYISI 700 BİNDEN FAZLA

Putin, 2024'te imzaladığı kararname ile Rus ordusundaki personel sayısını, 1 milyon 500 bini asker olmak üzere 2 milyon 389 bin 130'a çıkarmıştı. Geçen yılın sonunda Putin, Ukrayna'daki savaşta 700 binden fazla askerin savaştığını bildirmişti. Rus ordusunda, Ukrayna'da savaşmak üzere ayrıca sözleşmeli ve gönüllü askerler de görev yapıyor.

Kaynak: AA / Umut Halavart
