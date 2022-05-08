Putin: Ortak amaç, Nazizm'in yeniden doğuşunu engellemektir

Putin, eski Sovyetler Birliği ülkeleri liderlerine yolladığı Zafer Günü mesajında, "Bugün ortak amaç, farklı ülkelerden insanlara çok acı getiren Nazizm'in yeniden doğuşunu engellemektir. Savaş yıllarında yaşananlar, ortak manevi değerler ve kardeşlik dostluk gelenekleri hakkındaki gerçeği korumak ve gelecek nesillere aktarmak gerekir" ifadelerini kullandı.

"BUGÜN DE NAZİLERLE SAVAŞIYORUZ"

Putin, bağımsızlıklarını tanıdığı Donetsk ve Luhansk Cumhuriyeti liderlerine seslenerek, "Bugün askerlerimiz, ataları gibi, anavatanlarını Nazi pisliğinden kurtarmak için omuz omuza savaşıyorlar. 1945'te olduğu gibi, zafer bizim olacak" dedi.

25 BİN RUS ASKERİ ÖLDÜRÜLDÜ

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun yaklaşık 25 bin 500 asker, 199 uçak, 156 helikopter ve 1130 tankını kaybettiğini bildirdi.

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Rus güçlerinin 1961 araç, 12 gemi ve hafif sürat teknesi ile 360 insansız hava aracını da yitirdiği aktarılan açıklamada, Rusların fırlattığı 92 seyir füzesinin de Ukrayna hava savunma birliklerince vurularak imha edildiği kaydedildi. Rusya Savunma Bakanlığından 25 Mart'ta yapılan açıklamada, Ukrayna'da 1351 Rus askerinin öldüğü duyurulmuştu.

Demirören Haber Ajansı / Dünya