Putin, Kırgızistan'da kopuz çalmayı denedi

Güncelleme:
Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin'in Kırgızistan ziyareti sırasında bu kez sanatçı kişiliğini ortaya koydu. Putin Kırgızların milli çalgısı kopuzu çalmak için girişimde bulundu.

  • Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kırgızistan'da milli enstrüman kopuzu çalmayı denedi.
  • Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Putin'in kopuz çalma denemesini izledi.
  • Putin, kopuzu çaldıktan sonra enstrümanı sahibine geri verdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Kırgızistan'da ülkenin milli enstrümanı olan kopuzu çalmaya çalıştı.

Oxu.Az'ın haberine göre Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü'nün (KGAÖ) Kolektif Güvenlik Konseyi toplantısı öncesinde, Ala-Arça devlet konutunda liderlere özel düzenlenen kültürel geziye katılan Putin bir kopuz ustasının çalgı ile yaptıklarını görünce kendisi de denemek istedi.

LUKAŞENKO DA İZLEDİ

Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin, Kırgızistan'ın milli enstrümanı kopuzu eline alarak çalmayı denedi. Putin'in birkaç nota çıkarmaya çalıştığı anlarda, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko da hemen yanında durarak bu anları gülümseyerek izledi.

Putin denemesini tamamladıktan sonra ustaya teşekkür ederek kopuzu sahibine geri verdi.

Liderlerin kültürel turu sırasında yaşanan bu samimi anlar, etkinliğin en çok konuşulan görüntüleri arasında yer aldı.

Elif Yeşil
Haberler.com / Dünya
Haberler.com
500

