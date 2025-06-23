Putin, İran Dışişleri Bakanı ile Görüştü

Putin, İran Dışişleri Bakanı ile Görüştü
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'yi Kremlin Sarayı'nda kabul etti. Görüşmede, iki ülke arasındaki güvenilir ilişkiler ve İran'a yönelik uluslararası saldırılar kınandı.

RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'yi Kremlin Sarayı'nda kabul etti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Rusya'nın başkenti Moskova'daki Kremlin Sarayı'nda bir araya geldi. Görüşmenin basına açık kısmında konuşan Putin, Rusya ile İran'ın güvenilir ilişkilere sahip olduğunu vurgulayarak, "İran halkına yardım etmek için çaba gösteriyoruz" dedi.

Rusya'nın Orta Doğu'da yaşanan gelişmelerle ilgili yaklaşımının bilindiğini belirten Putin, "İran'a yönelik saldırılar, hiçbir gerekçesi olmayan, sebepsiz bir saldırganlık. Rusya Dışişleri Bakanlığı, yaklaşımımızı açıkça ifade ederken Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde aldığımız pozisyonu biliyorsunuz" ifadelerini kullandı.

Arakçi ise Rusya'nın 'tarihin doğru tarafında' bulunduğunu söyleyerek, "İsrail ile ABD'nin İran'a yönelik eylemleri, gayrimeşrudur ve İran'ın kendisini koruma hakkı vardır. Rus meslektaşlarımıza bu eylemleri kınadıkları için minnettarız" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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