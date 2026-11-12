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Putin'in Trump'ın temsilcileri Witkoff ve Kushner'i kabul ettiği bildirildi

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Putin'in Trump'ın temsilcileri Witkoff ve Kushner'i kabul ettiği bildirildi Haber Videosunu İzle
Putin'in Trump'ın temsilcileri Witkoff ve Kushner'i kabul ettiği bildirildi
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, ABD Başkanı Donald Trump'ın temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner'i kabul ettiği bildirildi. Abu Dabi'deki üçlü görüşmelerin ardından Moskova'ya giden temsilcilerle temaslara dair görüş alışverişinde bulunulacağı belirtildi.

RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, ABD Başkanı Donald Trump'ın temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner'i kabul ettiği bildirildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Abu Dabi'deki üçlü görüşmelerin ardından Moskova'ya giden ABD Başkanı Donald Trump'ın temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner'i kabul etti. Taraflar, Abu Dabi'daki temaslarla ilgili görüş alışverişinde bulunacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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