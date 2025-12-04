Putin'in sağ kolundan Avrupa'ya net mesaj: NATO düşmanımız, düşman gibi davranırız

Rusya'nın önde gelen ajansı TASS'ın haberine göre Medvedev, X hesabından İngilizce yaptığı paylaşımda da, "NATO bizim düşmanımız. Hangi 'konsey'den bahsediyoruz ki?" diyerek Rusya-NATO Konseyi'nin tamamen ortadan kaldırılmasına sevindiğini belirtti. Sovyet yazar Maksim Gorki'nin sözlerini hatırlatan Medvedev, "Düşman teslim olmazsa yok olur" ifadelerini kullandı.

NATO'yu Moskova'nın düşmanı olarak nitelendiren Medvedev, "Düşmana da düşman gibi davranılmalı" diyerek tansiyonu daha da yükseltti.

PUTİN'İN UYARISIYLA AYNI ÇİZGİDE

Medvedev'in çıkışı, kısa süre önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Avrupa'ya yönelik sert açıklamalarının hemen ardından geldi. Putin, Avrupa'dan gelebilecek herhangi bir saldırı girişiminin "çok güçlü şekilde karşılık bulacağını" söylemiş ve "Avrupa savaş istiyorsa biz hazırız" diyerek Batı'ya gözdağı vermişti.

RUTTE'DEN CEVAP

Bu gelişmeler üzerine NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Rusya'nın "pervasız" davrandığını ifade ederek ittifakın Avrupa'yı korumak için tüm imkânlarını kullanacağını vurgulamıştı.

Putin'in "hazırız" mesajı ile Medvedev'in "NATO düşmandır" çıkışı, Moskova'nın Batı'ya yönelik diplomatik söylemden uzaklaşıp açık tehdit diline geçtiğinin son göstergesi olarak değerlendiriliyor.