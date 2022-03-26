Putin'in ordusuna Ukraynalı çiftçilerden bir darbe daha! Z işareti bulunan tankı traktörle çektiler - Haberler

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Putin'in ordusuna Ukraynalı çiftçilerden bir darbe daha! Z işareti bulunan tankı traktörle çektiler

Haberler.com - Bilsay Özer - Dünya
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Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgalinde sembol haline gelen traktörlerden yeni bir görüntü daha geldi. Twitter'da paylaşılan görüntülerde Putin'in Z ordusu tarafından terk edilmiş bir tankın traktöre bağlandığı görüldü. Bölgede bulunan sivillerin mutlu halleri ise dikkat çekti.

Ukrayna- Rusya arasında yaşanan savaşta 28. güne girilirken bölgede çatışmalar tüm hızıyla sürüyor. Ukrayna ordusu ve sivil halk Rus işgaline karşı koymaya çalışırken, Rus ordusu bombardıman ağırlıklı olan saldırılarına devam ediyor. Öte yandan savaşın ilk gününden beri gündem olan Ukraynalı sivillerin etkisiz hale getirdiği tanklara bir yenisi daha eklendi.

Z ORDUSU TRAKTÖRLERLE ETKİSİZ HALE GETİRİLİYOR

Twitter'da kendine yer bulan görüntülerde, Ukraynalı sivillerin üzerinde Z işareti olan bir tankı ele geçirdiği görüldü. Videoda sivillerin tankı traktöre bağladığı anbean kameralara yansırken, mutlu görüntüleri dikkat çekti.

Putin'in ordusuna Ukraynalı çiftçilerden bir darbe daha! Z işareti bulunan tankı traktörle çektiler

UKRAYNA ORDUSU RESMİ HESAPTAN GÖNDERME YAPMIŞTI

Öte yandan Ukrayna ordusunun resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan bir fotoğraf paylaşımı ise gündem olmuştu. Savaşın ilk günlerinde ele geçirilen Rus tanklarının Ukraynalı çiftçilere ait traktörlerle çekilmesine atıfta bulunulan paylaşımda bir traktörün Rus tankını beklediği anlar yer aldı. Resmi hesaptan yapılan paylaşıma "İşte saklanarak avını bekleyen bir traktör" notu düşülmüştü.

Putin'in ordusuna Ukraynalı çiftçilerden bir darbe daha! Z işareti bulunan tankı traktörle çektiler

Haberler.com / Bilsay Özer - Dünya

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