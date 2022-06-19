Putin'in Kazak lider Tokayev'e yönelik tehdidi İngilizleri harekete geçirdi! Orduya "Savaşa hazırlanın" talimatı verdiler

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde 116'ncı gün geride kalırken, İngiliz ordusunun komutanı General Sir Patrick Sanders'in birliklerine, Putin'in ordularını savaşmaya ve yenmeye hazırlanmalarını söylediği ortaya çıktı. Sanders, Üçüncü Dünya Savaşı çıkmasının olası olduğunu belirtirken, " Rusya'ya karşı savaşmaya ve onu yenmeye hazırlanın mesajı" yayınladı.

"ORDUMUZU ETKİLİ HALE GETİRMEK BENİM TEK GÖREVİM"

Sanders, birliklerine bir mesaj göndererek, '1941'den beri Avrupa'da kıtasal bir gücü içeren bir kara savaşının gölgesinde Ordunun komutasını üstlenen ilk Genelkurmay Başkanıyım… Rusya'dan gelen kalıcı tehdit, yeni bir güvensizlik dönemine girdiğimizi gösteriyor. Ordumuzu olabildiğince etkili hale getirmek benim tek görevim. Bu zamanı ve fırsatı değerlendirmeliyiz." dedi.

General Sir Patrick Sanders

PUTİN'İN TEHDİDİNİN ARDINDAN GELDİ

İngiliz generalin mesajı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in NATO ülkelerini tehdit etmesinin ardından geldi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Avrupa'daki devletler için "Onlar tarihi Rusya'nın bir parçası" demişti. Putin, bu açıklamayı, Doğu Ukrayna'da kendi kendini ilan eden halk cumhuriyetleri Donetsk ve Luhansk'ı tanımadığını sansasyonel bir şekilde ilan eden Kazak Cumhurbaşkanı Kassym-Jomart Tokayev'in sözlerinin ardından yapmıştı.

Rusya tarafı ise bu gelişme sonrasında Kazakistan'a gözdağı vererek, "Eğer dostluğumuz, işbirliğimiz ve ortaklığımız varsa, o zaman toprak meseleleri gündeme gelmez. Ve değilse, o zaman her şey mümkündür. Ukrayna örneğinde olduğu gibi." açıklamasını yapmıştı.

Dış Politika Araştırma Enstitüsü'nden Maximilian Hess, İngiliz The Telegraph gazetesine yaptığı açıklamada, Putin'in Tokayev'e verdiği cevabın 'açık bir tehdit' olduğunu söyledi. SPIEF konferansında uzun bir konuşma yapan Putin, ABD'yi Batı yaptırımlarının Rusya ekonomisi üzerindeki etkisini görmezden gelirken ülkelere 'sömürgeler' gibi davranmakla suçladı.