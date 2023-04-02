Putin'i küplere bindiren video! Uygunsuz görüntüler sonrası ceza olarak cephe hattına gönderiliyor

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş hız kesmeden devam ederken, sosyal medyada paylaşılan üst düzey bir Rus yetkilinin uygunsuz görüntülerinin yer aldığı video Moskova yönetiminde büyük rahatsızlık yarattı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in iki kadınla birlikte skandal videosu ortaya çıkan yetkiliyi ceza olarak cephe hattına göndermeye hazırlandığı ifade edildi.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş 1 yılı aşkın bir süredir devam ederken, Moskova'da üst düzey bir yetkilinin "alem videosu skandalı" patlak verdi.

İKİ KADINLA UYGUNSUZ GÖRÜNTÜLERİ SERVİS EDİLDİ

Sosyal medyada paylaşılan videoda ismi açıklanmayan ama üst düzey bir yetkili olduğu tahmin edilen bir adamın iki kadınla uygunsuz görüntüleri yer alıyor. Videoda kimliği belirlenmeyen adam amirine, "Lütfen yarın görevime geç gitmeme izin verin, muhtemelen öğlen saatlerinde iş başı yapabileceğim, biraz uyumak istiyorum. Kardeşim lütfen biraz uyuyayım. Yarın biraz geç geleceğim ama yarın toparlarım" dediği duyuluyor.

Rus yetkilinin uygunsuz görüntüleri Kremlin'i karıştırdı.

"LÜTFEN İZİN VER DENIS"

Yatakta yatan kadınlardan biri de, "Lütfen izin ver Denis" diyor. Kadının Denis diye seslendiği kişiyle ilgili olarak muhalif Rus medya kuruluşları bu videonun Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in en güvendiği isimlerden biri olan Denis Valeryeviç'e hitaben kaydedildiğini öne sürdü.

"CEZA OLARAK CEPHEYE GÖNDERİLMESİ GÜNDEMDE"

Rus medya kuruluşu Baza, bu videonun Kremlin'de rahatsızlık yarattığını aktarırken, "Bu video sebebiyle videoyu çeken kişinin cepheye gönderilmesi gündemde" iddiasını ortaya attı. Videoyu çeken kişinin bir askeri okulda görev aldığı tahmin ediliyor.