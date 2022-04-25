Putin'in başına gelen Johnson'un da başına geldi! Tuzak kurduğu iddia edilen isimden sert tepki
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Amerikalı gazeteci Hadley Gamble'nin geçtiğimiz sene Rusya Devlet Başkanı Putin'le yaptığı röportaj sırasında bacak bacak üstüne atarak Putin'in dikkatini dağıtmaya çalıştığı iddia edilmişti. Buna benzer bir olay ise İngiltere Başbakanı Johnson'un başına geldi. Johnson'un dikkatini dağıtmak için karşısında ayak ayak üstüne attığı iddia edilen İşçi Partisi Başkan Yardımcısı Angela Rayner, iddiaları çok sert bir dille reddetti.
Rusya'da geçtiğimiz yıl düzenlenen Rus Enerji Haftası Paneli'nde moderatör olarak görev yapan ve Putin'le bir röportaj gerçekleştiren Amerikalı gazeteci Hadley Gamble'nin Putin'in dikkatini dağıtmak için bacak bacak üstüne attığı iddia edilmişti. Bu olayın ardından bu sefer de İngiltere Başbakanı Boris Johnson benzer bir olayla gündeme geldi.
Temel İçgüdü'de başrol oyuncusu Sharon Stone'un sorgu sırasında bir polisi canlandıran Michael Douglas'ın dikkatini dağıtmak için bacak bacak üstüne atması, sinema tarihinin en ikonik sahnelerinden biri olmuştu. Muhafazakâr Parti milletvekilleri de Rayner'ın benzer bir taktiği uyguladığını öne sürdü.
İngiliz "Daily Mail" gazetesinin iddiasına göre, parlamentoda Başbakan Johnson'a karşı alaycı üslubuyla dikkat çeken Rayner, bir oturumda başbakana sorular yöneltildiği sırada bacak bacak üstüne attı. Sosyalist Rayner'ın (41) bu hareketiyle Johnson'ın (57) dikkatini dağıtarak soru - cevap kısmında kafasını karıştırmaya çalıştığı öne sürüldü.
Bir milletvekili gazeteye, "Angela Rayner, Boris'in Oxford Üniversitesi'nden edindiği münazara eğitimiyle rekabet edemeyeceğini biliyor, ancak onun sahip olmadığı başka becerilere sahip! Rayner bizimle içki keyfi yaparken 'Temel İçgüdü' taktiğini kullandığını kabul etti" dedi.
Angela Rayner parlamentoda bacak bacak üstüne atarak Başbakan Johnson'ın aklını karıştırdığı suçlamasına büyük tepki gösterdi.