Putin'in başına gelen Johnson'un da başına geldi! Tuzak kurduğu iddia edilen isimden sert tepki

Rusya'da geçtiğimiz yıl düzenlenen Rus Enerji Haftası Paneli'nde moderatör olarak görev yapan ve Putin'le bir röportaj gerçekleştiren Amerikalı gazeteci Hadley Gamble'nin Putin'in dikkatini dağıtmak için bacak bacak üstüne attığı iddia edilmişti. Bu olayın ardından bu sefer de İngiltere Başbakanı Boris Johnson benzer bir olayla gündeme geldi.

MUHAFAZAKAR PARTİ MİLLETVEKİLLERİNİN İDDİASI

Temel İçgüdü'de başrol oyuncusu Sharon Stone'un sorgu sırasında bir polisi canlandıran Michael Douglas'ın dikkatini dağıtmak için bacak bacak üstüne atması, sinema tarihinin en ikonik sahnelerinden biri olmuştu. Muhafazakâr Parti milletvekilleri de Rayner'ın benzer bir taktiği uyguladığını öne sürdü.

SORU SORDUĞU SIRADA BACAK BACAK ÜSTÜNE ATTI

İngiliz "Daily Mail" gazetesinin iddiasına göre, parlamentoda Başbakan Johnson'a karşı alaycı üslubuyla dikkat çeken Rayner, bir oturumda başbakana sorular yöneltildiği sırada bacak bacak üstüne attı. Sosyalist Rayner'ın (41) bu hareketiyle Johnson'ın (57) dikkatini dağıtarak soru - cevap kısmında kafasını karıştırmaya çalıştığı öne sürüldü.

"BU TAKTİĞİ KULLANDIĞINI KABUL ETTİ"

Bir milletvekili gazeteye, "Angela Rayner, Boris'in Oxford Üniversitesi'nden edindiği münazara eğitimiyle rekabet edemeyeceğini biliyor, ancak onun sahip olmadığı başka becerilere sahip! Rayner bizimle içki keyfi yaparken 'Temel İçgüdü' taktiğini kullandığını kabul etti" dedi.

İDDİALARIN ODAĞINDAKİ İSİMDEN TEPKİ

Angela Rayner parlamentoda bacak bacak üstüne atarak Başbakan Johnson'ın aklını karıştırdığı suçlamasına büyük tepki gösterdi.

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