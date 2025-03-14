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Putin ile telefonda görüşen Trump: Ukraynalıların hayatlarını bağışlamasını istedim

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştiren ABD Başkanı Donald Trump açıklama yaptı. Trump, "Putin ile dün yapıcı bir görüşme gerçekleştirdik. Bu korkunç savaşın sona ermesi için önümüzde büyük bir fırsat var. Başkan Putin'den Ukraynalıların hayatlarını bağışlamasını istedim." dedi.

Ukrayna, Suudi Arabistan'da ABD ile yaptığı görüşmede Rusya savaşında 30 günlük ateşkese yeşil ışık yakarken, gözler Rusya'ya çevrildi. Rusya'nın tavrı merak edilirken, ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

TRUMP'LA PUTİN ARASINDA TELEFON GÖRÜŞMESİ

Trump görüşmeye ilişkin şu açıklamayı yaptı: "Putin ile dün yapıcı bir görüşme gerçekleştirdik. Bu korkunç savaşın sona ermesi için önümüzde büyük bir fırsat var. Binlerce Ukrayna askeri Rus ordusu tarafından sıkıştırılmış durumda.

"PUTİN'DEN UKRAYNALILARIN HAYATLARINI BAĞIŞLAMASINI İSTEDİM"

Başkan Putin'den Ukraynalıların hayatlarını bağışlamasını istedim. Ukraynalı askerlerin kurtarılamaması, 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana görülmemiş büyüklükte korkunç bir katliama yol açacak."

Putin ile telefonda görüşen Trump: Ukraynalıların hayatlarını bağışlamasını istedim
Haberler.com / Turan Yiğittekin - Dünya
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Yorumlar (11)

Haber Yorumlarıvatandaş:

resmen ukraynalıları aşağılamış

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Haber Yorumlarıyakici halil:

Ne guzel komedi. Kendileri gece gunduz oldururken vicdan yok. Israile ayni teklif yok. Ama savasi kazanan rusyaya vicdan somurusu yapiyolar

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Haber YorumlarıSelimk:

kafayı yedi iyice. Ukrayna yı yerin dibine sokup duruyor. Ukraynada onur haysiyet bırakmadı.

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Haber YorumlarıErdal_19:

Ukraynalıların canını bağışla lütfen onlara bir şans daha ver

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Haber YorumlarıAyhan erdem:

mubarek gunler hurmetıne bu zalımlerı oyle bir yapsınki sesleri dahi çıkmasın bunlara yardim eden bunlarla beraber olanda kim varsa Rabbım dualarımızı kabul et inşaallah

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Haber Yorumlarıkagan soylu:

Ukrayna nın yerinde olsam rusyaya katılırım Amerika avcunu yalasın...

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Haber Yorumlarımurat özkan:

ne güzel dünya büyükler oynasın zayıf olan devletler yok olsun dünyaya yön 5 devlet istediği yere çöküyorlar

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Haber YorumlarıYahya Eraslan:

muhabere yi kesip insanları nasıl kuşatma altına aldırdığınıda söylesene sarı kafa

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Haber YorumlarıEbu Huzeyfe:

merhamet edin efendim hahahh

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