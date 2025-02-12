Putin ile Suriye'nin Cumhurbaşkanı Şara arasında ilk temas

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye'nin yeni lideri Ahmed Şara ile ilk telefon görüşmesini gerçekleştirdi. Kremlin'den kritik görüşmeye ilişkin açıklama geldi.

PUTİN, ŞARA İLE GÖRÜŞTÜ

Kremlin'den yapılan açıklamada, "Rusya Devlet Başkanı Putin ile Suriye Cumhurbaşkanı Şara telefonda görüşerek iki ülke arasındaki ilişkileri ele aldı. Putin, Suriye Cumhurbaşkanı Şara'yla görüşmede, Suriye'deki sosyo-ekonomik durumu iyileştirmeye yardımcı olma konusundaki kararlılığını bildirdi" denildi.

SURİYE, ESAD'IN KENDİLERİNE VERİLMESİNİ İSTİYOR

Suriye'nin devrik lideri Beşar Esad, Baas rejiminin devrilmesinin ardından ailesi ile birlikte Rusya'nın başkenti Moskova'ya kaçmıştı. Moskova'da kaldığı yer sır gibi gizli tutulan Esad'la ilgili Rusya'dan da net bir açıklama gelmemişti. Suriye'nin yeni yönetimi Esad'ın kendilerine iade edilmesini istemişti.

"RUS ÜSLERİ FAYDA SAĞLARSA SURİYE'DE KALABİLİR"

Öte yandan Suriye Savunma Bakanı Murhaf Ebu Kasra, geçtiğimiz günlerde ABD'li Washington Post gazetesine verdiği röportajda Rusya ile ilişkilere değinmişti. Bakan Kasra, Rusya'nın yeni Suriye hükümetine yönelik tutumunun aralık ayında Beşar Esad'ın devrilmesinden bu yana "önemli ölçüde iyileştiğini" ve Şam'ın Moskova'nın taleplerini değerlendirdiğini ifade etmişti. Kasra, Esad'ın müttefiki olan Moskova yönetimine ilişkin, "Siyasette kalıcı düşmanlar yoktur" demişti. Rusya'nın Tartus'taki deniz, Lazkiye'deki Hmeymim hava üssünü korumasına izin verilip verilmeyeceği sorusuna Kasra, "Bundan Suriye fayda sağlayacaksa evet" cevabını vermişti.