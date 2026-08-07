Putin ve BAE Lideri Görüştü: Basra Körfezi ve Ukrayna Masada

RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Basra Körfezi'ndeki durum ve Ukrayna'daki gelişmelerin ele alındığı bildirildi.

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre; Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Basra Körfezi'ndeki mevcut durum kapsamlı bir şekilde ele alınırken, liderlerin bölge ülkelerinin meşru çıkarlarını göz önünde bulundurarak durumun en kısa sürede normalleşmesi için anlaşmalara varılmasının önemini vurguladığı aktarıldı.

Görüşmede ayrıca Ukrayna'daki gelişmelerin de değerlendirildiği belirtildi. Açıklamada, Putin'in BAE'li mevkidaşına devam eden askeri operasyonun son durumu hakkında bilgi verdiği, Kiev yönetiminin sivillere ve sivil altyapıya yönelik saldırılarını artırdığını öne sürdüğü kaydedildi.

Putin'in, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş esirleri ve tutukluların takas sürecinde sağladıkları yardımlar nedeniyle BAE yönetimine teşekkür ettiği bildirildi. Dostane ve yapıcı bir atmosferde geçtiği belirtilen görüşmede, Rusya ile BAE arasındaki çok yönlü iş birliğinin daha da geliştirilmesine yönelik karşılıklı ilginin teyit edildiği aktarıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı