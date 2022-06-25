Putin'i kızdıran hamle sonrası Rus vekilden dünyaya gözdağı: İlk füzeyi Londra'ya atacağız

Rusya'nın karadan bağlantısı olmayan, Baltık Denizi kıyısında Litvanya ve Polonya arasında yer alan toprağı Kaliningrad, konumu gereği yeni bir krizin doğmasına yol açtı. Litvanya'nın Avrupa Birliği'nin (AB) yaptırım listesinde olan bazı malların toprakları üzerinden Kaliningrad'a transit geçişini engelleme kararı alması 4 aydır devam eden Ukrayna- Rusya savaşında, Rusya ve Batı'yı bir kez daha karşı karşıya getirdi.

TEHDİT ETTİLER

Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev, Litvanya'nın Kaliningrad kararının "düşmanca" olduğunu belirterek "Litvanya'nın kararına yakında yanıt verilecek. Yanıtımız, Litvanya halkı için ciddi ve hissedilir olacaktır." değerlendirmesini yaptı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, durumun son derece ciddi olduğunu vurgulayarak "Karar alınmadan önce derin analiz gerektiren bir konu. Bu analizi yapmak da birkaç gün sürecektir." ifadesini kullandı.

İLK HEDEF OLARAK LONDRA'YI BELİRLEDİLER

Rus devlet televizyonunda yayına katılan Rus Parlamentosu Savunma Komite Üyesi Yedek General Andrey Gurulyov, ise Kaliningrad üzerinden NATO ülkelerine gözdağı verdi. Olası savaş durumunda Rusya'nın Varşova veya Berlin'i hedef almayacağını; bunun yerine ilk olarak Londra'ya füze atacağını söyledi.

HER AŞAMAYI PLANLAMIŞLAR

The Kyiv Independent sitesinde yer alan habere göre; Putin'in yakın çalışma arkadaşlarından olduğu kaydedilen Gurulyov, "İlk hava operasyonu sırasında tüm düşman grubu yok edilecek dedi. Sözlerine devam eden Rus vekil, "Amerikalı veya İngiliz olmaları kimsenin umurunda olmayacak. Kesinlikle Varşova, Paris veya Berlin'den başlamayacağız. İlk vurulan Londra olacak. Kritik öneme sahip bölgeleri yok etme operasyonunun bir parçası olarak, Batı Avrupa'nın elektrik kaynakları kesilecek ve hareketsiz hale getirilecek. Tüm güç kaynağı siteleri yok edilecek. Üçüncü aşamada ise, soğukta, yiyeceksiz ve elektriksiz mücadeleye devam etme konusunda ABD'nin Batı Avrupa'ya ne diyeceğini bekliyorum. Onların kenarda nasıl kalacağını merak ediyorum. Kaba bir plan bu ve bazı anları kasıtlı olarak atlıyorum çünkü bunlar televizyonda tartışılmayacak" ifadelerini kullandı.