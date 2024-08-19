Putin, Haydar Aliyev'in Mezarını Ziyaret Etti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Azerbaycan'ın eski Cumhurbaşkanı ve ulusal lideri Haydar Aliyev'in mezarını ziyaret etti ve çelenk bıraktı.

Rusya Devlet Başkanı Putin'in Azerbaycan'daki temasları başladı. Putin, ilk olarak Azerbaycan'ın eski Cumhurbaşkanı ve ulusal lideri Haydar Aliyev'in mezarını ziyaret ederek çelenk bıraktı. Putin daha sonra Zağulba Sarayı'na ulaştı ve burada Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından törenle karşılandı.