Putin'e 'Psikopat' diyen güzel model, bavula tıkılmış halde ölü bulundu

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş, dünya gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Ukrayna'ya yönelik işgal emri veren Rusya Devlet Başkanı Putin, başta dünya ülkeleri olmak üzere kendi ülkesinden de büyük eleştiri alıyor.

GEÇTİĞİMİZ YIL "PSİKOPAT" DEMİŞ

Rusya'da ikamet eden 23 yaşındaki model Gretta Vedler de geçtiğimiz yıl sosyal medya hesabından Rusya Devlet Başkanı Putin'e yönelik eleştirileri ve "O bir psikopat" sözleri nedeniyle çok konuşulmuştu.

2021 YILI OCAK AYINDA KAYBOLDU

Genç model, Ocak 2021 yılında sır bir şekilde kaybolduktan sonra bir daha bulunamadı. Vedler hakkındaki üzücü haberi ise erkek arkadaşı Dmitry Korovin verdi. Korovin, genç kızın Lipetsk'in 482 kilometre uzağındaki bir ormanlık alanda ölü bulunduğunu söyledi.

PUTİN'LE İLİŞKİSİ OLMADIĞI DÜŞÜNÜLÜYOR

Diğer yandan genç kızın, kim ve kimler tarafından öldürüldüğü de merak edilmeye başlandı. Ekipler tarafından konuyla ilgili yapılan ilk açıklamada, genç modeli öldürenlerin daha farklı bir amaç güttüğünü ve olayın Putin'le ilgili olma ihtimalinin gerçekçi görülmediği belirtildi.