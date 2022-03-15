Putin'e "Psikopat" diyen güzel model, bavula tıkılmış halde ölü bulundu - Haberler

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Putin'e "Psikopat" diyen güzel model, bavula tıkılmış halde ölü bulundu

Haberler.com - Barış Yahya Çinçin - Dünya
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Rusya'nın batı kesiminde bulunan Lipetsk'te ikamet eden ve geçtiğimiz yıl sosyal medya hesabından Putin'e "Psikopat" demesiyle tanınan ünlü model Gretta Vedler, ormanlık alanda bavula tıkılı halde ölü bulundu. Ancak yine de ekipler, modelin ölümünün Putin'e yönelik sözleriyle ilgili olmadığını düşünüyor.

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş, dünya gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Ukrayna'ya yönelik işgal emri veren Rusya Devlet Başkanı Putin, başta dünya ülkeleri olmak üzere kendi ülkesinden de büyük eleştiri alıyor.

Rusya'da ikamet eden 23 yaşındaki model Gretta Vedler de geçtiğimiz yıl sosyal medya hesabından Rusya Devlet Başkanı Putin'e yönelik eleştirileri ve "O bir psikopat" sözleri nedeniyle çok konuşulmuştu.

Putin'e 'Psikopat' diyen güzel model, bavula tıkılmış halde ölü bulundu

Genç model, Ocak 2021 yılında sır bir şekilde kaybolduktan sonra bir daha bulunamadı. Vedler hakkındaki üzücü haberi ise erkek arkadaşı Dmitry Korovin verdi. Korovin, genç kızın Lipetsk'in 482 kilometre uzağındaki bir ormanlık alanda ölü bulunduğunu söyledi.

Putin'e 'Psikopat' diyen güzel model, bavula tıkılmış halde ölü bulundu

Diğer yandan genç kızın, kim ve kimler tarafından öldürüldüğü de merak edilmeye başlandı. Ekipler tarafından konuyla ilgili yapılan ilk açıklamada, genç modeli öldürenlerin daha farklı bir amaç güttüğünü ve olayın Putin'le ilgili olma ihtimalinin gerçekçi görülmediği belirtildi.

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Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

Putin, Rusya, Ölüm, Dünya, Güncel, Haberler

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Yorumlar (2)

baklavacı çeto :

bizde olsa hapse tıkarız ama bunlar infaz ediyor. bazen düşünüyorum da çoğu ülkeden daha merhametliyiz.

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güven sel sel:

yazıkss

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