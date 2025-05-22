Putin'den Ukrayna sınırında "tampon bölge" talimatı

Putin'den Ukrayna sınırında 'tampon bölge' talimatı
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Rusya-Ukrayna savaşında ateşkes müzakerelerinden ne sonuç çıkacağı merak edilirken, Putin'den dikkat çeken bir talimat geldi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna sınırında "tampon bölge" oluşturulması talimatını verdi.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta ateşkes umutları İstanbul'daki barış zirvesiyle bir kez daha arttı. İki ülkenin heyetleri İstanbul'da masaya otururken, Putin ve Zelenski ise henüz bir araya gelmedi.

PUTİN'DEN "TAMPON BÖLGE" EMRİ

Ateşkese varılıp varılmayacağı merak edilirken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den dikkat çeken bir talimat geldi. Putin, Ukrayna sınırında "tampon bölge" oluşturulması talimatını verdi.

PUTİN'İN ÇAĞRISINDAN SONRA İSTANBUL'DA BARIŞ ZİRVESİ

Tarihi zirvenin işaret fişeğini Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 11 Mayıs'ta ateşlemişti. Putin, 3 yıl önce kesilen doğrudan müzakerelerin ön koşulsuz olarak 15 Mayıs'ta İstanbul'da yeniden başlatılması önerisini gündeme getirerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ev sahipliği yapmasını talep etmişti.

ZELENSKİ GELDİ, PUTİN HEYET GÖNDERDİ

Putin'in çağrısının ardından Trump da Zelenski'ye bir çağrı yaparak görüşmeye gitmesini söylemişti. Ukrayna yönetimi de çağrıya olumlu yanıt vermişti. Zelenski, çağrıya uyarak İstanbul'a gelirken; Putin görüşme için Türkiye'ye gelmeyip bir heyet göndermişti. Zelenski de Putin'in katılmaması üzerine Türkiye'yi terk etmişti.

TRUMP: BEN GİTMEZSEM PUTİN GİTMEZ

ABD Başkanı Donald Trump, Putin'in İstanbul'a gelmeme kararının ardından gerekirse cuma günü İstanbul'a gidebileceğini belirterek, "Ben gitmezsem Putin, gelmez demiştim, haklı çıktım" demişti.

HEYETLER BİR ARAYA GELDİ

Heyetler arasında görüşmeler gerçekleşmişti. Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Türkiye-ABD- Ukrayna ve Türkiye-Rusya- Ukrayna üçlü toplantılarında Rusya ve Ukrayna esir takası konusunda anlaşmaya varmıştı.

TAKAS KARARI ÇIKTI

İstanbul'daki barış görüşmelerinin ardından konuşan Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov, "Rusya ile karşılıklı 1000 savaş esirinin takası konusunda anlaştık" demişti. Rus heyeti ise, "Görüşmelerden memnunuz. Rusya ve Ukrayna, olası ateşkese yönelik bakışlarını ayrıntılı olarak sunacak, ardından müzakereler devam edecek" açıklamasını yapmıştı.

Kaynak: AA / Turan Yiğittekin - Dünya
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıO Z:

Dünya liderlerinin arasında tek adam Putin'dir nokta.

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Haber YorumlarıFirat Tas:

Putin seviciler belki unutmuşsunuzdur hatırlatayım İdlib'de 33 askerimizi şehit eden o Rus bu işte

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