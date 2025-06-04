Putin'den Trump'a: Ukrayna'nın İHA saldırısına yanıt vermem gerekiyor

Putin'den Trump'a: Ukrayna'nın İHA saldırısına yanıt vermem gerekiyor
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ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü. Ukrayna'nın geçtiğimiz günlerde Rus bombardıman uçaklarına yaptığı saldırıyı hatırlatan Putin'in Trump'a "Buna yanıt vermem gerekiyor." dediği öğrenildi. Trump yaptığı açıklamada, "Görüşme iyi geçti ama bu hemen barışa yol açmayacak." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yaptığı görüşmede, Putin'in, " Ukrayna'nın Rus uçaklarına yönelik saldırısına cevap vermek zorunda kalacağını açıkça söylediğini" belirtti.

TRUMP, PUTİN İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından Trump açıklama yaptı.

ABD Başkanı Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Putin ile 1 saat 15 dakika süren "çok iyi" bir görüşme yaptıklarını kaydetti.

PUTİN: UKRAYNA'NIN SALDIRILARINA YANIT VERMEM GEREKİYOR

Trump, " Ukrayna'nın, Rusya'nın limanda demirlemiş uçaklarına düzenlediği saldırı ve her iki tarafın gerçekleştirdiği diğer saldırıları konuştuk. Devlet Başkanı Putin, havaalanlarına yapılan son saldırıya yanıt vermek zorunda kalacağını açıkça belirtti." ifadelerini kullandı.

"HEMEN BARIŞA YOL AÇACAK BİR GÖRÜŞME DEĞİL"

Putin'le yaptığı görüşmeyi "iyi bir görüşme" olarak nitelendiren Trump, bununla birlikte söz konusu görüşmenin "hemen barışa yol açacak bir görüşme olmadığının" da altını çizdi.

Trump ayrıca, Putin ile İran meselesini de ele aldıklarını kaydederek "İran'ın nükleer silahlarla ilgili kararını vermek için zamanının azaldığını ve bu kararın bir an önce verilmesi gerektiğini de konuştuk. Devlet Başkanı Putin'e, İran'ın nükleer silahlara sahip olamayacağını söyledim. Bu konuda hemfikir olduğumuzu düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Putin'in, İran'la yapılacak nükleer görüşmelere katılabileceğini ve bu sürecin hızlı bir şekilde sonuçlandırılmasına yardımcı olabileceğini söylediğini aktaran Trump, "Benim görüşüm, İran'ın bu önemli konuda kararını yavaşlattığı ve çok kısa bir süre içinde kesin bir cevap almamız gerektiği yönündedir." yorumunu yaptı.

UKRAYNA RUSYA'NIN BOMBARDIMAN UÇAKLARINI VURMUŞTU

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna'nın, Murmansk, İrkutsk, İvanovo, Ryazan ve Amur bölgelerindeki askeri hava üslerine FPV insansız hava araçlarıyla saldırı düzenlediği ve nükleer taşıyabilen bazı bombardıman uçaklarının alev aldığı belirtilmişti.

Açıklamada, "Bugün Kiev rejimi, Murmansk, İrkutsk, İvanovo, Ryazan ve Amur bölgelerindeki askeri hava üslerine FPV İHA'larla terör saldırıları düzenledi." ifadesi kullanılmıştı.

7 MİLYAR DOLARLIK HASAR

Ukrayna Güvenlik Servisinin (SBU) Telegram hesabından yapılan açıklamada, Rusya'nın farklı askeri havaalanlarına insansız hava araçlarıyla (İHA) yapılan saldırılarda, stratejik seyir füzesi taşıyan savaş uçaklarının yüzde 34'ünün vurulduğu öne sürülmüştü.

SBU tarafından "Pavutini" (Örümcek Ağı) adıyla "özel operasyon" düzenlendiği kaydedilen açıklamada, Rusya'nın stratejik havacılığına 7 milyar dolarlık hasar verildiğinin tahmin edildiği vurgulanmıştı.

Haberler.com / Turan Yiğittekin - Dünya
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Yorumlar (8)

Haber Yorumlarımurat özkan:

Putin İcraat Adamıdır İstese Dakikalar İçinde Ukraynayı Dümdüz Eder

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Haber YorumlarıMehmet Elma:

kairzma çizildi bu Putin kim olsa böyle bişeyde cevap verir Ama mesele birileri savaşı çıkarmak isdiyor

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Haber YorumlarıCHP Savar:

adam haklı beyler şimdi yerle bir etse haklı

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Haber Yorumlarımetinmert06:

ver eksik kalma

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Haber YorumlarıAras Yılmaz:

Putin ağır bir katliam yapacak. Muhtemelen Avrupa'ya gözdağı vermek için Lviv kentine saldırır.

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