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Putin'den korkan Avrupa ülkesinde çocuklara silah eğitimi verilmeye başlandı

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Polonya, Avrupa'nın en güvenli ülkelerinden biri olarak kabul edilse de Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik savaşını tırmandırması ve müttefik ülkelere yönelik tehditleri, Polonya'da endişe yaratıyor. Bu bağlamda Polonya hükümeti, okullarda silah eğitimini zorunlu hale getirdi.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından komşu ülke Polonya, kendince bir dizi güvenlik önlemi almaya çalışıyor. Daha önce Polonya ordusu, sivillere yönelik "Ordu ile Eğitim" kursu vermişti. Polonya hükümeti bu kez okullarda silah eğitimini zorunlu hale getirdi. Bu anlamda Polonya, okul çocuklarına ateşli silah eğitimi verilmesini zorunlu kılan ilk Avrupa Birliği ülkesi oldu.

Putin'den korkan Avrupa ülkesinde çocuklara silah eğitimi verilmeye başlandı

ALTYAPI DURUMLARINA GÖRE DEĞİŞECEK

Bu eğitimlerde, tabanca, hava tüfekleri, küçük silah replikaları ve sanal lazer atış poligonları kullanılacak. Programın uygulama takvimi, okulların altyapı durumlarına göre değişiklik gösterecek.

Putin'den korkan Avrupa ülkesinde çocuklara silah eğitimi verilmeye başlandı

KURSLARA YOĞUN TALEP VAR

Polonya'da ateşli silahların kullanımına yönelik eğitim veren "PM Shooter" isimli şirket de, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından daha önce eline silah almayan bir çok kişinin kurslara katılmak üzere kendilerine başvurduğunu duyurmuştu.

Putin'den korkan Avrupa ülkesinde çocuklara silah eğitimi verilmeye başlandı
Kaynak: Haberler.com / Dünya
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıDODOK DODOK:

Amca, teyze bir imza ver; çocuklar öldürülmesin, şeker de yiyebilsinler...

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