Putin'den Hamaney'in öldürülmesi sonrası ilk açıklama

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran dini lideri Hamaney'in öldürülmesi sonrası ilk açıklamada bulundu. Putin "İnsan ahlakı ve uluslararası hukukun tüm standartlarını ihlal eden kasıtlı bir suç" ifadelerini kullandı.

ABD ve İsrail, İran'a yönelik dün başlayan saldırıları devam ederken, İran'ın dini lideri Ali Hamaney konutuna düzenlenen saldırıda hayatını kaybetti.

40 GÜNLÜK YAS İLAN EDİLDİ

İran medyası, dini lider Ayetullah Ali Hamaney'in ABD ve İsrail'in saldırılarında hayatını kaybettiğini doğruladı. Hamaney'in ölümünün ardından İran'da 40 günlük yas ilan edildi. Ülke genelinde 7 günlük resmi tatil ilan edildi.

PUTİN'DEN PEZEŞKİYAN'A TELEFON

Hamaney'in öldürülmesi kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'la telefon görüşmesi yaptı.

"ULUSLARARASI HUKUKU İHLAL EDEN KASITLI BİR SUÇ"

Putin, İran'ın öldürülen Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney'in hedef alınmasını, "insan ahlakı ve uluslararası hukukun tüm standartlarını ihlal eden kasıtlı bir suç" olduğunu söyledi.

Pezeşkiyan'la olan telefon görüşmesi esnasında Hamaney'in ölümünden dolayı üzüntü duyduğunu belirten ve taziyelerini sunan Putin, ABD ve İsrail'i kınadı.

