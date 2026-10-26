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Putin, Avrupa'daki protestoların nedenini yönetimlerin hatalarına bağladı

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Putin, Avrupa'daki protestoların nedenini yönetimlerin hatalarına bağladı
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Putin, Avrupa'daki kitlesel gösterileri Rusya'nın kışkırttığı suçlamasını reddederek protestoların nedenini Avrupa ülkelerinin kendi politikalarındaki hatalara bağladı. Putin, Avrupalı liderlerin sorumluluk almak yerine başka ülkeleri suçlayarak zayıflık gösterdiğini savundu.

RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Avrupa'daki protestoların nedeni yönetimlerin kendi hataları" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülke basınına gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu. Putin, Avrupa'daki eylemler konusunda, Rusya'nın 'protestoları kışkırttığı' suçlamalarına tepki gösterdi. Putin, "Avrupa'daki kitlesel gösterileri bizim kışkırttığımızı söylemek aşırıya kaçmak. Avrupa ülkelerindeki yöneticiler yaşanan sorunların sorumluluğunu üstlenmek yerine başka ülkeleri suçluyor. Bu, bazı Avrupalı liderlerin zayıflığını ve yaşananlardan sorumluluk alamadıklarını gösteriyor. Protestolar, Avrupa ülkelerinin kendi politikalarındaki hatalardan kaynaklanıyor. Bazı göçmenler uzun yıllardır yaşadıkları ülkelerin dilini konuşamıyor. Avrupa ülkelerinin Orta Doğu'ya yönelik politikaları da bölgeden gelen göçmenlerin tepkilerini etkiliyor" ifadelerini kullandı.

Avrupa ülkelerinin Rusya'ya yönelik enerji politikalarına da değinen Putin, ülkesinin Avrupa'ya enerji kaynakları tedarik etmeyi hiçbir zaman reddetmediğini bildirdi. Putin, petrol, doğal gaz, kömür ve uranyum gibi Rus enerji kaynaklarını satın almama kararının Avrupa ülkeleri tarafından alındığını hatırlatarak, "Onlar vazgeçti ve halen Rusya'dan almaya devam ettikleri ürünlerden de vazgeçme planları yapıyorlar. Bazı yabancı şirketler de Avrupa hükümetlerinin baskısıyla Rusya pazarından ayrılmak zorunda kalıyor" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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