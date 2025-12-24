Kremlin: "Putin, ABD'nin 'Ukrayna Barış Planı' Önerileri Hakkında Bilgilendirildi"

(ANKARA) - Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, olası bir Ukrayna barış anlaşmasına ilişkin ABD önerileri üzerine "Başkan Donald Trump'ın temsilcileriyle kurulan temaslar hakkında bilgilendirildiğini" ve " Moskova'nın kendi pozisyonunu belirleyeceğini" duyurdu.

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, temsilci Kirill Dmitriev'in ABD Başkanı Donald Trump'ın temsilcileriyle temaslarda bulunmak üzere Miami'ye yaptığı ziyaretle ilgili "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i bilgilendirdiğini" söyledi. Peskov, Kremlin'in "medya aracılığıyla iletişim kurmayacağını" belirterek, Rusya'nın önerilere vereceği tepki veya belgelerin tam formatı hakkında detay vermedi.

Gazetecilere konuşan Peskov, "Rus tarafının pozisyonunun tüm ana parametreleri ABD'deki meslektaşlarımız tarafından iyi bilinmektedir. Şimdi devlet başkanına ulaşan bilgiler temelinde pozisyonumuzu belirlemeyi ve çok yakın gelecekte halihazırda işleyen mevcut kanallar üzerinden temaslarımızı sürdürmeyi amaçlıyoruz" ifadelerini kullandı. Dmitriev tarafından Miami'den Moskova'ya getirilen belgelerin formatı sorulduğunda ise Peskov, "bunun medya önünde konuşulmasının uygun olmadığını" belirtti.

Vladimir Putin, barış şartlarını "Ukrayna'nın hala kontrolünde tuttuğu yaklaşık 5 bin kilometrekarelik Donbas toprağını terk etmesi ve Kiev'in NATO askeri ittifakına katılma niyetinden resmen vazgeçmesi" olarak açıklamıştı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ise bugün yaptığı açıklamada, "Ukrayna ve ABD heyetlerinin hafta sonu Miami'de yaptıkları görüşmelerde 20 maddelik bir planı nihai hale getirmeye yaklaştıklarını" kaydetmişti.