Psikolojik sorunları olan erkek yolcu, önünde oturan kadın yolcuya saldırdı

ABD'nin Oakland Havalimanı'nda geçtiğimiz Perşembe günü yaşanan olay, bir yolcu uçağında büyük paniğe neden oldu. Alaska Hava Yolları'nın Portland seferini yapacak olan uçakta, psikolojik sorunları olduğu belirtilen bir yolcu, önünde oturan kadın yolcunun saçını çekerek ortalığı karıştırdı.

Kalkışa hazırlanan uçakta aniden kontrolden çıkan gri saçlı ve gözlüklü erkek yolcu, önündeki koltuktaki kadın yolcunun saçlarını kavrayarak bırakmadı. Olaya müdahale eden erkek kabin görevlisi, saldırgan yolcuyu etkisiz hale getirmek için boğaz bölgesine birkaç kez vurmak zorunda kaldı. Bu sırada diğer yolcular da kabin görevlisine yardım etti.

Yaşadığı korku dolu anları anlatan mağdur kadın, "Adam önce arkadaki koltuğa kafasını vurmaya başladı, sonra bir anlık bilinç kaybının ardından saçımı kökünden yakaladı. Kabin görevlisi ve diğer yolcuların yardımıyla kurtuldum" dedi.

Alaska Hava Yolları'ndan yapılan açıklamada, olayın "şiddetli tıbbi nöbet" olarak değerlendirildiği ve saldırgan yolcunun tüm uçuşlardan men edildiği belirtildi. Görgü tanıklarının ifadesine göre saldırgan yolcu, olay öncesinde beş farklı ilaç kullanan bir alkolik olduğunu söylemişti.

Gate'e geri dönen uçaktaki sefer, olaydan etkilenen kabin görevlisinin uçuşa devam etmeyi reddetmesi ve yerine personel bulunamaması nedeniyle iptal edildi. Polis tarafından gözaltına alınan saldırgan yolcu hakkında soruşturma başlatıldı.