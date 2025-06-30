Prens William'dan evsizlikle mücadele çağrısı

Prens William'dan evsizlikle mücadele çağrısı
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2023'te başlatılan Homewards projesiyle Birleşik Krallık'ta 100'den fazla girişim hayata geçirildi. Prens William, projeye destek verenlere teşekkür ederken, evsizliği bitirmenin hâlâ "devasa bir mücadele" olduğunu vurguladı.

2023 yılında başlatılan Homewards (Eve Dönüş) projesi kapsamında, Birleşik Krallık genelinde altı bölgede 100'den fazla girişim hayata geçirildi. Ancak Galler Prensi William, tüm bu çabalara rağmen evsizliğe son vermenin hâlâ "devasa bir mücadele" olduğunu vurguladı.

"KARMAŞIK VE ÖNGÖRÜLEMEZ BİR SÜREÇ"

Projenin ikinci yılına girilirken yerel koalisyon gruplarına hitaben bir mektup kaleme alan Prens William, evsizliğin nadir, kısa süreli ve tekrarlanmayan bir durum haline gelebileceğini göstermek için birlikte çalıştıkları koalisyon üyelerine teşekkür etti. Mektubunda "Devam edin!" mesajına yer veren Prens, "Artık sizin olağanüstü çabalarınız sayesinde evsizliği yaşamayan insanlar var" ifadelerini kullandı.

300 YENİ KONUT YOLDA

Homewards projesi kapsamında şu ana kadar 300 konutunboş binaların dönüştürülmesi, özel kiralık daireler ve yeni inşaatlar dahil hayata geçirilmesi planlanıyor. Projeye ek destek sağlamak amacıyla, Şubat ayında Lloyds Banking Group ile bir ortaklık duyurulmuş, banka evsizlikle mücadele eden kuruluşlara destek için 50 milyon sterlinlik kaynak ayırmıştı.

Ayrıca, koalisyon ortaklarından yaklaşık 3 milyon sterlin daha fon sağlandığı bilgisi paylaşıldı.

TESLİMAT AŞAMASINA GEÇİLDİ

Mektubunda Homewards'ın ilk yılında tarafları bir araya getirdiğini, ikinci yılında ise artık "uygulama aşamasına" geçildiğini belirten Prens William, projeye inancını yineledi. "Bu devasa mücadelede fark yaratmaya başladık" diyen Prens, evsizliği sonlandırmak için verilen çabanın toplumsal dönüşüm açısından çok önemli bir adım olduğunu ifade etti.

Haberler.com / Şaziye Ceyhan - Dünya
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