Prens Harry ve eşi Meghan, Ürdün'de Gazzeli çocukları ziyaret etti

Prens Harry ve Sussex Düşesi Meghan Markle, Ürdün'deki Gazzeli çocukları ziyaret etti. Çift, Gazze'den tahliye edilerek tedavi altına alınan yaralı Filistinlilerle görüştü ve sağlık durumları hakkında bilgi aldı. Ürdün'deki Zatari Mülteci Kampı'na giderek Filistinli ve Suriyeli mülteci çocuklarla bir araya gelen çift ziyarette oldukça duygusal anlar yaşadı.

Prens Harry ile eşi Sussex Düşesi Meghan Markle, insani temaslarda bulunmak üzere gittikleri Ürdün'de, Gazze'den tahliye edilerek tedavi altına alınan yaralı Filistinlileri ziyaret etti. Sussex çifti, özellikle savaşın ortasında yaralanan çocukların sağlık durumuna dikkat çekti.

AMMAN'DAKİ HASTANEDE DUYGUSAL ANLAR

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) koordinasyonunda Ürdün'e gelen çift, başkent Amman'daki Amman Specialty Hospital'ı ziyaret etti. Ziyarette Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus da çifte eşlik etti.

Gazze Şeridi'nden getirilen ve burada tedavi gören yaralı çocuklarla yakından ilgilenen Harry ve Meghan, hastane yetkililerinden çocukların sağlık durumları hakkında bilgi aldı. Çift ziyarette oldukça duygusal anlar yaşadı.

Ziyaret sırasında ailelerle de görüşen çiftin, savaşın fiziksel ve psikolojik etkilerine dikkat çektiği belirtildi.

Yetkililer, Gazze'den tahliye edilen çocukların tedavisinin hem cerrahi hem de psikososyal destek boyutuyla sürdüğünü aktardı.

ZATARİ KAMPI'NDA MÜLTECİ GENÇLERLE BULUŞMA

Sussex çifti program kapsamında ayrıca Ürdün'deki Zatari Mülteci Kampı'na giderek Filistinli ve Suriyeli mülteci çocuklarla bir araya geldi.

Gençlik merkezini ziyaret eden Harry ve Meghan, çocuklarla futbol oynadı; sanat ve müzik etkinliklerine katıldı. Ziyaretin, savaş ve zorunlu göç nedeniyle travma yaşayan çocuklara moral vermeyi amaçladığı ifade edildi.

ULUSLARARASI DESTEK MESAJI

Çift ayrıca, Ürdün'de hem yerel halka hem de mültecilere sunulan sağlık hizmetlerini değerlendirmek üzere düzenlenen toplantıya katıldı. Toplantıda DSÖ'ye bağış yapan ülkelerin temsilcileri, Birleşmiş Milletler ortakları ve yerel yetkililer hazır bulundu.

Ziyaretin, özellikle Gazze'den getirilen çocukların tedavi süreçlerine ve savaş mağduru sivillerin sağlık hizmetlerine erişimine yönelik uluslararası dayanışmanın önemini vurguladığı kaydedildi.

