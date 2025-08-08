Portekiz, Orman Yangınları için Alarm Durumunu Uzattı

Portekiz hükümeti, sıcak hava dalgası ve orman yangınlarına karşı ilan ettiği alarm durumunu 13 Ağustos'a kadar uzatma kararı aldı. İçişleri Bakanı, uzatmanın yangın sayılarındaki azalmayı sağladığını belirtti.

PORTEKİZ'de hükümet, sıcak hava dalgası ve orman yangınlarına karşı ilan ettiği alarm durumunu, 13 Ağustos'a kadar uzatma kararı aldı.

Portekiz İçişleri Bakanı Maria Lucia Amaral, ülkede 3 Ağustos'tan bu yana yürürlükte olan alarm durumunun orman yangınlarına karşı mücadelede etkili olduğunu gördüklerini ve yangın sayılarının azaldığını bildirdi. Amaral, "Alarm durumunun uzatılması, kırsal alanlardaki tarım ve rekreasyon faaliyetlerine ilişkin mevcut yasak ve kısıtlamaların aynı şekilde devam edeceği anlamına geliyor. Alarm durumunu 13 Ağustos'a kadar uzatmaya karar verdik" ifadelerini kullandı.

