Portekiz Filistin Devletini Tanıyacağını Açıkladı

(ANKARA) - Portekiz, gelecek hafta New York'ta yapılacak Birleşmiş Milletler Genel Kurulu (BMGK) öncesinde yarın Filistin devletini tanıyacağını açıkladı.

Portekiz Dışişleri Bakanlığı, gelecek hafta New York'ta yapılacak Birleşmiş Milletler Genel Kurulu (BMGK) öncesinde yaptığı açıklamada, yarın itibarıyla Filistin devletini resmen tanıyacağını duyurdu. Böylece daha önce Fransa, Birleşik Krallık, Kanada ve Avustralya'nın da benzer açıklamalar yapmasının ardından Portekiz de Filistin devletini tanıyan Batılı ülkalere katılacak.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu kararın "7 Ekim 2023'te Hamas'ın İsrail'e yönelik saldırısının ardından terörü ödüllendirmek anlamına geldiğini" savundu ve kınadı.

ABD Başkanı Donald Trump da bu hafta Birleşik Krallık'a yaptığı resmi ziyaret sırasında yaptığı açıklamada, Filistin'in tanınmasına karşı olduğunu söylemişti.

BM'nin 193 üyesinin yaklaşık dörtte üçü halihazırda Filistin devletini tanıyor. Filistin, 2012'de BM'de "üye olmayan gözlemci devlet" statüsü kazanmıştı. Dünya liderleri 23 Eyül Salı günü BM Genel Kurulu'nda toplanmaya hazırlanırken, İsrail tankları ve birlikleri kara harekatı kapsamında Gazze kentinde ilerleyişini sürdürüyor. Bu operasyon binlerce Filistinlinin zorla yerinden edilmesine yol açtı.

Gazze Sağlık Bakanlığı'na göre, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail saldırılarında en az 65 bin 141 kişi hayatını kaybetti.