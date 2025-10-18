Haberler

Portekiz'de peçe ve burka giymek yasaklandı

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Portekiz'de peçe ve burka giymek yasaklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Portekiz Parlamentosu, kamusal alanlarda peçe ve burka gibi yüzü kapatan kıyafetlerin giyilmesini yasaklayan yasa tasarısını onayladı. Cumhurbaşkanı De Sousa'nın imzasına sunulan düzenleme, yürürlüğe girmesi halinde Portekiz'i yüz örtüsüne kısıtlama getiren Avrupa ülkeleri arasına dahil edecek. Yasaya göre kamusal alanda yüzünü kapatanlara 4 bin Euro'ya kadar para cezası uygulanacak.

Portekiz Parlamentosu, kamusal alanlarda dini veya cinsiyet temelli gerekçelerle yüzü kapatan peçe ve burka benzeri giysilerin giyilmesini yasaklayan yasa tasarısını onayladı. Aşırı sağcı Chega Partisi tarafından sunulan tasarıya, merkez sağ partilerden de destek geldi.

4 BİN EURO'YA KADAR PARA CEZASI VAR

Kabul edilen düzenleme; peçe, burka ve nikab gibi yüzü tamamen ya da kısmen örten kıyafetlerin kamuya açık alanlarda kullanılmasını yasaklıyor. Ancak ibadethaneler, diplomatik temsilcilikler ve uçaklar yasa kapsamı dışında bırakıldı. Yasaya göre, kamusal alanda yüzünü kapatan kişilere 4 bin Euro'ya kadar para cezası verilebilecek.

Portekiz'de peçe ve burka giymek yasaklandı

CUMHURBAŞKANININ ONAYI GEREKİYOR

Tasarı, yürürlüğe girmeden önce Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa'nın onayına sunulacak. De Sousa'nın seçenekleri arasında yasayı imzalamak, veto etmek ya da Anayasa Mahkemesi'ne inceleme için göndermek bulunuyor.

"YÜZÜN GİZLENMESİ KADINLARI AŞAĞILIYOR

Yasa teklifini hazırlayan Chega Partisi, yüzün gizlenmesinin bireyleri "dışlanma ve aşağılanma" durumuna ittiğini savundu. Parti, tasarının amacının "özgürlük, eşitlik ve insan onuruyla bağdaşmayan uygulamalara son vermek" olduğunu açıkladı.

MUHALEFETTEN SERT TEPKİ

Sol partiler ve merkez sol Sosyalist Parti ise yasaya karşı çıktı. Sosyalist milletvekili Pedro Delgado Alves, düzenlemenin "farklı inançlara sahip kişileri hedef aldığını" belirterek, "Hiçbir kadın peçe takmaya zorlanmamalı ama bu yasa, kadınların kendi seçim özgürlüklerini kısıtlıyor" ifadelerini kullandı.

Portekiz'de peçe ve burka giymek yasaklandı

AVRUPA'DA BENZER YASAK ÇAĞRILARI

Fransa, Belçika, Avusturya ve Hollanda'nın da uyguladığı Portekiz'deki karar, peçe takan kadın sayısının oldukça az olduğu ülkede yeni bir tartışma başlatırken, aynı hafta İsveç ve İtalya'da da benzer çağrılar gündeme geldi.

İsveç Başbakan Yardımcısı ve Hristiyan Demokratlar lideri Ebba Busch, "kamusal alanda peçe ve burka yasağı" talebinde bulundu. Busch, bu giysilerin "toplumla iletişimi ve sosyal uyumu engellediğini" savundu.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni de benzer şekilde, "İslami ayrılıkçılıkla mücadele" gerekçesiyle peçe ve ve burka yasağı istedi. Meloni'nin partisi, bu kıyafetleri kamusal alanda giyenlere 260 ila 2 bin 600 Euro arasında para cezası öngören bir yasa tasarısını parlamentoya sundu.

Kaynak: Haberler.com / Dünya
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
YSK kararını verdi: CHP İstanbul İl Kongresi yapılacak

YSK acil toplantıda CHP il kongresiyle ilgili kararını verdi
İmamoğlu'nun 'savcılara hakaret' davası düştü

İmamoğlu hakkında açılan dava düştü
Hasat başladı! Günlük 5 bin TL kazanıyorlar

Hasat başladı! Günlük 5 bin TL kazanıyorlar
Bazı meslek gruplarına yıllık harç zorunluluğu getiriliyor! Peki kimden ne kadar alınacak? İşte detaylar

Düzenleme Meclis'te! İşte harç zorunluluğu getirilecek meslekler
YSK kararını verdi: CHP İstanbul İl Kongresi yapılacak

YSK acil toplantıda CHP il kongresiyle ilgili kararını verdi
Fatih Terim'den milli yıldızımıza büyük övgü: Daha yeteneklisi yok

Terim'den milli yıldızımıza büyük övgü: Daha yeteneklisi yok
Gülben Ergen, ünlü isimlerin test sonuçlarına tepki gösterdi

Gülben Ergen ünlü isimlerin test sonuçlarına tepki gösterdi
Ankara kulislerini çalkalayan iddia: AK Parti'den Ali Babacan'a 'dön' teklifi

Kulisleri çalkalayan iddia! AK Parti'den Ali Babacan'a "dön" teklifi
Konya'da 5 gollü muhteşem düello

Süper Lig'i çok özlemişiz! 5 gollü muhteşem düello
Birce Akalay test sonucunu maçta öğrendi

Test sonucunu maçta öğrendi! Kulise kapandı
Bu adamı tanıyor musunuz? 1 gol daha atarsa Ronaldo'yu bile sollayacak

Bu adamı tanıyor musunuz? 1 gol daha atarsa Ronaldo'yu bile sollayacak
Dilan Polat intihara mı kalkıştı? Bomba iddiaya avukatından yanıt geldi

Dilan Polat köprüde intihara mı kalkıştı? Arayıp sorduk
Kuyumcuların önünde altın kuyruğu

Bu da altın kuyruğu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.