Portekiz'de peçe ve burka giymek yasaklandı

Portekiz Parlamentosu, kamusal alanlarda dini veya cinsiyet temelli gerekçelerle yüzü kapatan peçe ve burka benzeri giysilerin giyilmesini yasaklayan yasa tasarısını onayladı. Aşırı sağcı Chega Partisi tarafından sunulan tasarıya, merkez sağ partilerden de destek geldi.

4 BİN EURO'YA KADAR PARA CEZASI VAR

Kabul edilen düzenleme; peçe, burka ve nikab gibi yüzü tamamen ya da kısmen örten kıyafetlerin kamuya açık alanlarda kullanılmasını yasaklıyor. Ancak ibadethaneler, diplomatik temsilcilikler ve uçaklar yasa kapsamı dışında bırakıldı. Yasaya göre, kamusal alanda yüzünü kapatan kişilere 4 bin Euro'ya kadar para cezası verilebilecek.

CUMHURBAŞKANININ ONAYI GEREKİYOR

Tasarı, yürürlüğe girmeden önce Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa'nın onayına sunulacak. De Sousa'nın seçenekleri arasında yasayı imzalamak, veto etmek ya da Anayasa Mahkemesi'ne inceleme için göndermek bulunuyor.

"YÜZÜN GİZLENMESİ KADINLARI AŞAĞILIYOR

Yasa teklifini hazırlayan Chega Partisi, yüzün gizlenmesinin bireyleri "dışlanma ve aşağılanma" durumuna ittiğini savundu. Parti, tasarının amacının "özgürlük, eşitlik ve insan onuruyla bağdaşmayan uygulamalara son vermek" olduğunu açıkladı.

MUHALEFETTEN SERT TEPKİ

Sol partiler ve merkez sol Sosyalist Parti ise yasaya karşı çıktı. Sosyalist milletvekili Pedro Delgado Alves, düzenlemenin "farklı inançlara sahip kişileri hedef aldığını" belirterek, "Hiçbir kadın peçe takmaya zorlanmamalı ama bu yasa, kadınların kendi seçim özgürlüklerini kısıtlıyor" ifadelerini kullandı.

AVRUPA'DA BENZER YASAK ÇAĞRILARI

Fransa, Belçika, Avusturya ve Hollanda'nın da uyguladığı Portekiz'deki karar, peçe takan kadın sayısının oldukça az olduğu ülkede yeni bir tartışma başlatırken, aynı hafta İsveç ve İtalya'da da benzer çağrılar gündeme geldi.

İsveç Başbakan Yardımcısı ve Hristiyan Demokratlar lideri Ebba Busch, "kamusal alanda peçe ve burka yasağı" talebinde bulundu. Busch, bu giysilerin "toplumla iletişimi ve sosyal uyumu engellediğini" savundu.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni de benzer şekilde, "İslami ayrılıkçılıkla mücadele" gerekçesiyle peçe ve ve burka yasağı istedi. Meloni'nin partisi, bu kıyafetleri kamusal alanda giyenlere 260 ila 2 bin 600 Euro arasında para cezası öngören bir yasa tasarısını parlamentoya sundu.