Portekiz'de iki şarap tankının çökmesi sonucu São Lourenco do Bairro kasabası şarapla kaplandı. Şarap selini önlemek için itfaiye ve yetkililer müdahale etti. Levira şirketi özür diledi ve temizlik işlemlerine başladı. Uzmanlar, farklı kırmızı şaraplar içmenin bağırsak sağlığına olumlu etkileri olduğunu belirtti.

Portekiz'in São Lourenco do Bairrokasabasında, Levira Damıtımı'na ait iki tank beklenmedik bir şekilde çöktü. Bu olay sonucunda tanklardaki tam 2.2 milyon litre şarap, kasabanın sokaklarını adeta bir şarap nehrine dönüştürdü.

Olayın büyüklüğü karşısında şaşkına dönen yerel halk, çevre felaketini önlemek için harekete geçti. Yetkililer, şarabın Certima Nehri'ni kirletmesini önlemek amacıyla alarma geçti ve şarabın yönünü bir tarlalara doğru değiştirmekzorunda kaldı.

Anadia İtfaiye Teşkilatı, şarabı engelledi ve nehre gitmesini engelledi, böylece zararsız bir şekilde bir tarlaya aktı. İtfaiye ekipleri ayrıca, distilasyon tesisinin yakınındaki bir evin bodrum katının şarapla dolduğunu bildirdi.

Levira şirketi daha sonra özür diledi ve şarapla kaplanmış araziyi temizledi.

"Temizleme ve onarım maliyetleri ile ilgili tüm masrafların sorumluluğunu üstlendiğimizi kabul ediyoruz ve bunu hemen yapmak için ekiplerimiz hazır durumda," dedi. "Bu durumu en kısa sürede çözme taahhüdümüz var."

Şarap nehrinin çevresel bir felakete yol açabilirdi, ancak uzmanlar farklı kırmızı şaraplar içmenin bağırsak sağlığını iyileştirebileceğini belirtti. King's College London'da genetik epidemiyoloji profesörü olan Tim Spector, çeşitli şaraplar içmenin, farklı bağırsak mikroplarını teşvik ederek bağırsak sağlığını artırabileceğini söyledi.