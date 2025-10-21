Polonya, Putin'e Uyarıda Bulundu

POLONYA, ABD Başkanı Donald Trump ile Macaristan'da yapılması planlanan zirveye katılacak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i, Polonya hava sahasını kullanmaması konusunda uyardı.

Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski, yerel bir radyoya yaptığı açıklamada, "Bağımsız bir Polonya mahkemesinin, şüpheliyi Lahey'deki mahkemeye teslim etmek için hükümete böyle bir uçağı eskort etmesini emretmeyeceğini garanti edemem" dedi. Sikorski, Rusya'nın bu durumu bildiğini düşündüğünü ifade ederek, "Bu nedenle zirvede uçak, farklı bir rota kullanacaktır" diye konuştu.

Sikorski, Macaristan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i davet etmesini eleştirerek, "Bu durum, Macaristan'ın kendisini Batı'nın bir parçası olarak değil, Batı ile Rusya arasında bir yerde konumlandırdığını gösteriyor" değerlendirmesinde bulundu.

Sikorski ayrıca, Putin'in Macaristan'a ulaşmak için Türkiye, Karadağ ve Sırbistan hava sahalarını kullanabileceğini belirtti.

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), 2023 yılında Putin hakkında, Ukrayna'dan yüzlerce çocuğun yasa dışı şekilde sınır dışı edilmesi suçlamasıyla tutuklama emri çıkardı. Mahkemenin kararına göre, Putin'in UCM'ye üye bir ülkenin topraklarına girmesi durumunda, o ülkenin yetkilileri tutuklama yükümlülüğü taşıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, geçen hafta yaptığı açıklamada, Ukrayna'daki savaşı sona erdirmeye yönelik ara buluculuk girişimi kapsamında Putin ile Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de görüşmeyi planladığını duyurdu.